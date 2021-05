Cum poti face alegerea potrivita in privinta posetelor de dama

Datorita faptului ca oferta de posete si genti pentru dama este foarte numeroasa si foarte variata, a alege o poseta dama poate sa devina o sarcina destul de provocatoare chiar si pentru persoanele care cunosc piata de astfel de accesorii.Pentru a face mai usoara gasirea unei posete de dama, in ceea ce urmeaza vei putea gasi cateva sfaturi care sa fie de ajutor.

Potriveste poseta cu tinuta vestimentara

Pentru a gasi o poseta dama potrivita pentru tine sau pentru persoana careia vrei sa ii daruiesti un astfel de cadou este foarte important sa te asiguri ca vei alege o poseta care sa completeze sau sa se asorteze cu tinuta vestimentara. In acest sens stilul tinutei vestimentare este foarte important, dar si culorile sau nuantele potrivite sunt la fel de importante.

Pentru acele tinute vestimentare avand culori mai indraznete sau imprimeuri diferite poti opta pentru posete avand culori sau nuante din zona neutra.De cealalta parte, pentru tinutele vestimentare mai simple sau mai sobre, posetele pot avea culori sau imprimeuri mai indraznete. Nu in ultimul rand stilul vestimentar trebuie avut in vedere.Pentru tinutele vestimentare in stilul elegant, obligatoriu posetele trebuie sa fie din categoria posetelelor elegante.Pentru stilul casual se poate opta pentru posete care sa fie in categoria acelora casual sau in categoria gentilor clasice.

Potriveste poseta cu evenimentul sau momentul zilei

Un alt punct important pentru alegerea posetelor de dama se refera la potrivirea acestor accesorii cu momentul zilei sau cu evenimentul la care vrei sa accesorizezi respectiva poseta.Pentru activitatile de zi cu zi in oras sau la locul de munca sunt recomandate anumite posete de dama, din categoria acelora clasice, casual sau office.

Daca in schimb vorbim despre o iesire de seara in oras la un eveniment la care alegi o tinuta eleganta sau daca urmeaza sa participi la o receptie, atunci cu siguranta ca posetele de dama elegante sunt alegerea oportuna.

Potriveste poseta cu aspectul fizic

Pe langa faptul ca trebuie sa acorzi atentie tinutei vestimentare si momentului in care urmeaza sa porti o poseta dama, un alt aspect foarte important in alegerea unui astfel de accesoriu este fizionomia, aspectul fizic. In acest sens este indicat sa ai in vedere atat inaltimea, cat si silueta. Alegerea posetei potrivite poate sa iti puna in valoare aspectul fizic, sau, dimpotriva, poate sa iti faca probleme.

Pentru acele femei care au mai mult volum in partea superioara cele mai potrivite posete sunt cele voluminoase din categoria posetelor de mana. Facand o astfel de alegere se va ajunge la un echilibru cu partea de jos a corpului. Tot in acest caz se poate opta pentru posetele de umar din categoria acelora cu aspect plat sau din modelele de posete de tip curgatoare.

In schimb in cazul femeilor cu volum mai mult in zona soldurilor cea mai potrivita alegere o reprezinta acea poseta dama purtata pe umar si care nu depaseste nivelul taliei.Inaltimea este de asemenea importanta pentru alegerea posetelor de dama.Pentru femeile inalte sunt recomandate posetele medii si mari, pentru doamnele si domnisoarele cu inaltime medie sunt recomandate acele posete de dimensiune medie, iar pentru femeile scunde si foarte scunde este indicat sa opteze pentru gentile si posetele cu dimensiuni mici.Poti gasi poseta potrivita pentru tine in oferta disponibila pe barneystore.ro .

