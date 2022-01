Cum să începi o dimineață perfectă, în trei pași simpli

Creează-ți o rutină de dimineață, pe care să o urmezi în fiecare zi, și categoric viața ți se va îmbunătăți considerabil.

Trezește-te devreme

Unul dintre cei mai importanți factori pentru o dimineață perfectă, îl reprezintă trezitul devreme. Sigur, nu spune nimeni să te trezești la ora 4 sau 5 dimineața. Dar trebuie să știi totuși că trezitul la ora 5 are o mulțime de efecte benefice asupra ta.

În primul rând te vei simți mai plin de energie și vei avea mai mult timp pentru tine. Apoi vei avea timp pentru a-ți efectua rutina de dimineață fără să fii mereu pe fugă.

De asemenea vei fi mai fericit, cel puțin acest lucru îl demonstrează numeroasele studii efectuate de către oamenii de știință. Tot oamenii de știință au demonstrat faptul că un somn de 8 ore pe noapte, este suficient pentru ca corpul nostru să-și refacă forțele și să ne menținem sănătoși, dar și faptul că persoanele care dorm mai mult de 8 ore pe noapte, sunt predispuse îngrășării. Așadar, dacă vrei să te menții sănătos și în formă, creează-ți un program de mers la somn în așa fel încât să te poți trezi cât mai devreme dimineața.

Pregătește-ți micul dejun și un elixir îmbătător

După ce ai reușit să te trezești devreme, pregătește-ți o cafea sau un ceai, în funcție de preferințe, pentru a începe ziua cu un strop de energie în plus. Deși cafeaua este supranumită elixirul vieții, dacă nu ești un băutor înrăit, alege să bei o cană de ceai care să-ți îmbie simțurile. Alege un ceai de mentă pentru un plus de energie sau un ceai din combinații de fructe pentru un gust delicat și o aromă senzațională. Poți opta chiar și pentru ceai negru, care are aceleași proprietăți ca și cafeaua.

Nu uita de micul dejun! Micul dejun reprezintă cea mai importantă masă a zilei. Alege cereale pentru micul dejun pentru a te putea bucura de un mic dejun echilibrat, bogat în fibre, proteine și minerale. Musli cu coacăze, nuci, ciocolată, scorțișoară, cocos, caise, cacao, alegerile sunt infinite pentru un mic dejun gustos și sănătos.

Creează-ți o rutină zilnică

Odată ce ai reușit să te trezești mai devreme, îți vei putea crea o rutină zilnică, pe care să o urmezi cu sfințenie. O astfel de rutină este reprezentată prin numeroasele beneficii oferite de trezitul la ora 5. Printre multiplele lucruri ce le poți face dimineața, regăsim meditația, exerciții, jogging-ul, cititul, planificarea zilei, dar și un duș răcoritor.

În fiecare dimineață, după ce te-ai trezit, practică măcar 15 minute de meditație; vei reuși să-ți relaxei mintea, să intri într-o stare de relaxare profundă și vei putea face față mai ușor provocărilor de peste zi. Pentru a profita cât mai mult de efectele meditației, citește câteva pagini din cartea preferată. Abia apoi poți începe cu adevărat ziua.

Practică câteva exerciții ușoare, aranjează vasele în bucătărie, aerisește, iar mai apoi fă-ți un duș care te va revigora. Evită să folosești apa prea fierbinte, tot ce vei reuși să faci este să-ți induci o stare de moleșeală și somnolență care te va trimite din nou în pat. În ultimii ani, numeroase studii arată beneficiile oferite de un duș rece dimineața. Folosește o temperatură suportabilă până când vei reuși să folosești apa rece, și în timp vei observa efectele dușurilor de dimineață cu apă rece.