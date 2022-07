Cum să slăbești eficient și natural

Problema este că a mânca mai puțin decât ți-ai dori este adesea mai ușor de spus decât de făcut.

S-ar prea putea să reușești să faci față foamei timp de câteva săptămâni sau chiar luni, dar la un moment dat, foamea te va copleși. Și apoi, greutatea va reveni la normal. Poate îți vine să întrebi: ce pastile de slăbit recomandați ? Ei bine, dă-mi voie să îți spun mai întâi care sunt cele mai bune modalități de a obține o pierdere în greutate eficientă și naturală.

Până la urmă, procesul slăbirii începe odată cu stabilirea unor obiective realiste. De abia apoi se poate defini pierderea sănătoasă în greutate ca fiind pierderea în principal a masei de grăsime în loc de masa corporală slabă, îmbunătățirea sănătății metabolice, scăderea minimă a ratei metabolice de repaus și asigurarea pe termen lung a unui stil de viață sănătos inclusiv din punct de vedere alimentar.

Top 5 sfaturi pentru pierderea în greutate

Consumă cel puțin 30 de grame de proteine la majoritatea meselor. Alimentele cu conținut ridicat de proteină sunt cele mai sățioase și bogate în nutrienți. Evită să consumi carbohidrați și grăsimi împreună. Această combinație este de evitat, întrucât caloriile devin excesive per porție. Activitatea fizică în acord cu o dietă sănătoasă ajută la pierderea în greutate, păstrându-se în același timp masa musculară. Orele de somn sunt esențiale! Doar prin intermediul somnului, organismul se reface. Optează pentru legume fibroase. Acestea oferă suficienți nutrienți, volum mare de alimente și relativ puține calorii.

Ce alimente sunt de evitat și care ar trebui consumate mai mult?

Atunci când vine vorba de pierderea sănătoasă în greutate, fiecare calorie contează. Cu toate acestea, nu trebuie ca fiecare calorie să fie numărată. Concentrându-te pe alimentele din lista de mai jos, te vei putea asigura că îți creezi o nutriție adecvată, consumi alimente sățioase și îți scazi în mod natural aportul caloric.

Este important ca cea mai mare parte a nutriției să fie concentrată în jurul alimentelor cu nutriție mai mare per calorie. Totodată, poți încerca să reduci sau chiar să elimini alimentele cu cea mai puțină nutriție per calorie și să iei în considerare controlul alimentelor cu nutriție moderată.

Alimente cu cea mai mare nutriție per calorie:

Carnea;

Fructe de mare;

Legume fără amidon;

Ouă;

Produse lactate precum iaurtul și brânza de vaci;

Soia, fasole și linte.

Alimente cu o nutriție moderată per calorie:

Brânză;

Nuci și seminte;

Carne procesată grasă precum slănina;

Legume cu amidon;

Fructe cu conținut scăzut de zahăr, cum ar fi fructele de pădure, măslinele și avocado;

Cereale integrale.

Alimente cu cea mai mică nutriție per calorie:

Alimente bogate în carbohidrați și grăsimi;

Alimente cu cantități mari de zahăr și amidon rafinat;

Băuturi îndulcite cu zahăr și suc de fructe;

Bere și băuturi alcoolice îndulcite;

Grăsimi pure adăugate, cum ar fi uleiul și untul.

De ce se recomandă un conținut ridicat de proteine în pierderea în greutate?

Proteinele echivalează aproape întotdeauna cu o nutriție ridicată, ceea ce înseamnă că puteți obține cantitatea maximă de nutriție per calorie. Proteinele alimentare integrale (ouă, pui, soia etc.) și legumele umplute cu fibre (spanac, conopidă, brocoli etc.) au cele mai mari procente de nutriție. Nu este suprinzător faptul că sunt și unele dintre cele mai sățioase alimente.

Pe de altă parte, carbohidrații rafinați (zahăr, pâine, paste etc.) și grăsimile rafinate (în mare parte din uleiuri) au o densitate energetică ridicată, dar le lipsesc valoarea nutritivă și sunt mai ușor de consumat în exces.

Tocmai de aceea, pentru o alimentație bogată în nutrienți se recomandă:

Reducerea aportului de carbohidrați. Prioritizarea aportului de proteine și legume fibroase. Adăugarea grăsimilor doar pentru gust și, dacă este nevoie, calorii suplimentare.

Cum să obții nutrienții esențiali în alimentația ta?

Atunci când menționăm „nutrienți esențiali”, ne referim la proteine, acizi grași esențiali, vitamine și minerale. De asemenea, consumul de fibre poate sprijini în pierderea greutății și poate contribui la îmbunătățirea sănătății.

Prin urmare, nutrienții esențiali pot fi obținuți inclusiv prin administrarea unor suplimente alimentare. De exemplu, cele care sunt bazate pe bioperină, extract de ghimbir, de ardei iute, de portocale amare sau chiar de semințe de guarana, stimulează metabolizarea lipidelor și reglarea nivelului de glucoză din sânge, conducând la pierderea greutății într-un mod eficient și natural. Cel mai important aspect este să aruncați o privire asupra ingredientelor active, iar astfel suplimentele alimentare pot deveni instrumentul optim în procesul slăbirii.