Dan Iliovici, Rombet: „Industria de gambling din România a ajuns la maturitate”

Implicați în singura campanie pro-vaccinare finanță în totalitate de un sector din mediul privat, industria jocurilor de noroc din România pare că vrea să se reinventeze.

Dacă până acum industria era cunoscută (parțial) pentru că e mare contribuabil, acum mulți dintre români asociază și termenele de responsabilitate și implicare în dreptul industriei de gambling.

”Ultimii doi ani au fost extrem de complicați pentru mediul privat, cu precădere pentru gambling, Horeca și turism. Faptul că suntem apropiați de angajați, chiar vorbim cu ei, îi ascultăm și încercăm să fim cât mai apropiați, ne-a făcut rapid să înțelegem că suntem într-un moment critic. Degeaba ne vaccinăm doar noi, angajații, dacă în rândul clienților sau altor industrii există o reticență majoră față de imunizare. De aici și campania. O campanie făcută de industria jocurilor de noroc pentru multiple industrii. Pentru că am avut mesaje curate, cinstite, reale, în care se regăsește toată lumea. Puteam să avem videoclipuri cu sclipici, cu sportivi, videoclipuri antrenamente, dar nu făceam altceva decât să vă oferim încă un spot în care vorbim mai puțin sau foarte puțin despre vaccinare și foarte multe despre cât de frumoși suntem. În schimb, am preferat să fim pragmatici”, explică Dan Iliovici.

Maturitate odată cu pandemia

Cele trei valuri de creștere accelerată a numărului de cazuri de infectări cu Covid-19 au afectat din plin industria de gambling. Conform liderilor industriei, în fiecare hotărâre guvernamentală privind introducerea de restricții sau limitări a fost inclusă și industria de gambling. Închiderea locațiilor a fost simplu de implementat, pe când redeschiderea totală sau parțială a sălilor de jocuri s-a dovedit o operațiune extrem de complicată.

”Având 45.000 de angajați, e o provocare să simți pulsul tuturor. Dar nu am fost niciodată atât de apropiați de angajații noștri. Închiderea unei locații e simplă, problema este că nu am știut să le spunem angajaților când se vor întoarce la lucru. Dar din perspectivă de business, lucrurile au fost extrem de simple. Știam că nu putem să lăsăm 45.000 de angajați să trăiască doar cu șomajul tehnic. Sunt oameni de toate vârstele, cu familii, cu copii, cu rate. Cu tot pragmatismul nostru, am realizat ușor că acum e momentul să arătăm care sunt valorile noastre, ca atare am suportat diferența dintre indemnizația de șomaj tehnic și salariul normal pentru toți cei 45.000 de angajați. Iar efectele le vedem astăzi, suntem industria cu cel mai mic grad de plecări din rândul angajaților. Iar oamenii din aceste companii au acceptat ușor să apară la televizor, pe social media, pe panouri publicitare să își spună povestea”, adaugă vicepreședintele Rombet.

Redefinirea responsabilității

Toate calculele tehnice arată că vaccinarea celor 45.000 de angajați din industrie nu este suficientă pentru atingerea pragului de imunizare de 70 la sută din populația României, așa cum și-au propus autoritățile. În schimb, cei din industria de gambling au mizat pe reproducerea informației din reclame și social media în discuțiile de zi cu zi.

Pentru că fiecare angajat al industriei devine un ambasador al vaccinării, iar legătura și încrederea dintre angajați și clienții industriei nu poate fi negată, indiferent că vorbim de o sală de pariuri sportive sau una de slot machines. Iar de la angajatul vaccinat, care își povestește experiența sa clienților, familiei, prietenilor, pornește o adevărată mobilizare, în care miturile și fake news-ul sunt spulberate.

”Principalul obiectiv al acestui demers a fost să vorbim cu colegii și clienții noștri. Să le explicăm de ce este important să se vaccineze, să le oferim suportul și informațiile de care au nevoie atunci când sunt indeciși pentru a lua mai apoi decizia corectă atât pentru ei, cât și pentru familiile lor și, implicit, pentru noi toți. Suntem un reper pentru ei, iar noi, la rândul nostru, suntem partenerii autorităților și ne dorim să contribuim la această campanie de vaccinare, să oferim un mediu sigur pentru angajați și pentru clienți. Suntem conștienți că singura soluție fezabilă pentru a ne relua activitatea și a asigura continuitate este vaccinarea. Este, deci, obiectivul asociațiilor din industrie să devină un exemplu de bune practici, atât pentru angajatorii din acest sector, cât și pentru întreg mediul economic. Vrem să fim un exemplu, să bătătorim un drum și pentru alții. Fiecare om vaccinat înseamnă riscuri mai mici pentru noi toți, înseamnă un sistem sanitar care resimte o presiune mai mică, o șansă în plus pentru redresarea economiei”, mai spune Dan Iliovici, vicepreședintele Rombet.

Dacă înainte de startul campaniei ”Jucăm Responsabil. Ne Vaccinăm” doar unul din trei angajați ai industriei jocurilor de noroc declara că se va vaccina, acum liderii industriei estimează că în această vară vor atinge un prag de vaccinare în rândul salariaților de 70 la sută. La aceste cifre se adaugă clienții, dar și familiile clienților și angajaților.

