De ce sunt atât de importante echipamentele de protecție

Vei avea nevoie de acest echipament și atunci când efectuezi lucrări de curățenie sau întreținere în casa ta.

Când trebuie utilizat EIP?

EIP poate fi utilizat în toate activitățile în care există un risc. Este posibil să ai nevoie de echipament de protecție, indiferent dacă ești profesionist în construcții pe șantiere mari sau pur și simplu, în sarcini de întreținere și curățenie mai obișnuite, cum ar fi cosirea sau curățenia unui spațiu de birou, de exemplu.

EIP se prezintă sub mai multe forme... Există protecție pentru cap (căști, ochelari de protecție, măști etc.), protecție corporală (pantaloni de lucru, îmbrăcăminte specifică pentru a face față frigului, genunchiere etc.), și echipamente de protecție pentru picioare, cum sunt pantofi sau bocancii de siguranță. Există și accesorii EIP pentru prevenirea căderii sau protejarea unei persoane pe un șantier.

Pentru ce se utilizează EIP?

EIP este folosit în primul rând pentru a te proteja de riscurile la care te expui în anumite tipuri de muncă.

De exemplu, vrei să tai o scândură cu ajutorul unei drujbe, important este să fii bine echipat pentru a evita accidentele. Purtarea ochelarilor de protecție sau supra-ochelari (dacă ai deja ochelari de vedere) îți va permite să vezi munca pe care o desfășori, fără riscul de a-ți sări așchii în ochi. De asemenea, poți folosi dopuri de urechi sau căști cu anulare a zgomotului pentru a-ți păstra timpanele!

Echipamentul de protecție îți poate face munca mai plăcută!

Dacă lucrezi des în genunchi, există genunchiere flexibile care se potrivesc cel mai adesea direct în pantalonii de lucru (dacă sunt echipate cu buzunarele prevăzute în acest scop). Genunchierele îți vor proteja genunchii și îți vor permite să nu ai dureri.

Formează o pernă mică foarte confortabilă pentru a nu simți duritatea pământului! Pentru a evita să te murdărești pe mâini, mănușile de protecție sunt făcute intenționat pentru a putea lucra sau curăța suprafețe fără a fi stânjenit.

Există și mănuși specifice anti-tăiere, sau mănuși care îți permit să apuci un obiect fierbinte, precum și mănuși care să îți protejeze mîinile de diversele substanțe chimice.

Angajații sunt mai predispuși să își rănească mâinile mai mult decât orice altă parte a corpului, inclusiv încheieturile, brațele și umerii. Tăieturile sau înțepăturile sunt cele mai frecvente leziuni ale mâinilor, reprezentând 40% din totalul leziunilor mâinii raportate la locul de muncă.

De asemenea, exista combinezoanele de protecție care au rolul de a proteja persoana care le poartă de elemente exterioare, precum elemente chimice periculoase, vapori toxici sau bacterii/virusuri.

Este foarte important sa alegeti un combinezon de protectie in functie de nevoile specifice ale activatii, astfel incat sa va protejati corect si si eficient.

În cele din urmă, un avantaj al EIP este acela de a avea haine destinate doar muncii și, prin urmare, de a nu murdari sau deteriora hainele de zi cu zi.