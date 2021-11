Gard electric cu panou solar pentru protecţie eficientă

Astfel, un gard electric cu panou solar actioneaza in doua directii total opuse: o data pentru ca animalele domestice sa nu evadeze din tarcuri si o data pentru ca animalele salbatice sa nu intre.

Gardurile electrice sunt prezente pe piata in variante diversificate si adaptate nevoilor clientilor.

Pentru ca piata decide ceea ce este util si ceea ce merita sa ramana, analizarea principalelor nevoi ale clientilor este esentiala.

Gardul electric cu functionalitate maxima este produsul spre care tinde fiecare consumator pentru a-si simti animalele si proprietatea cu adevarat protejata.

Diferentele intre gardurile electrice care se alimenteaza la o sursa de energie electrica si cele care functioneaza pe baza de panouri solare nu se regasesc in dezavantaje.

Ambele variante beneficiaza de protectie eficienta si ofera siguranta de care fiecare fermier are nevoie.

O mentiune importanta ce vine ca un avantaj in cazul gardurilor electrice cu panou solar este consumul de energie electrica.

O parte importanta din banii cheltuiti pe utilitati in fiecare luna vor fi considerabil redusi.

Plus de asta, toate elementele ce sustin energia naturala sunt un plus pentru fiecare dintre noi, pentru sanatatea noastra si pentru mediul inconjurator.

„Energia verde” este o sintagma foarta populata in prezent. Desi pot parea usor mai costisitoare investitiile in energia solara la inceput, o data cu trecerea timpului, numeroasele avantaje vor iesi la iveala.

In primul rand, utilizarea gardului nu va fi un motiv de ingrijorare atunci cand facturile de energie electrica vor ajunge in atentia dumneavoastra.

Astfel, veti fi asigurat prin intermediul unei protectii eficiente pe tot parcursul timpului, fara a avea motive de ingrijorare.

Componentele unui gard electric cu panou solar

Gardul electric are scopul lui foarte bine stabilit. Astfel, proprietarii locuintelor sau ai fermelor care apeleaza la un astfel de gard pentru a se folosi de scopul pentru care a fost creat, au anumite asteptari.

Raspunsul la aceste asteptari vine prompt din partea https://www.agroelectro.ro/ a caror veridicitate este garantata de certificatele de conformitate.

Tinand cont de faptul ca acest tip de gard se foloseste de energia electrica si energia solara, iar asta implica numeroase componente, fiecare dintre elementele achizitionate trebuie sa fie calitative.

De garantia calitatii veti beneficia doar de la entitatile cu experienta si care au un intreg domeniu de activitate in jurul acestor modele de garduri.

Pentru a va face o perspectiva mai ampla cu privire la componentele gardului electric cu panou solar , iata o scurta lista pe care sa o aveti alaturi:

1. Sursa de energie. Fara niciun dubiu, cea mai potrivita pentru orice tip de perimetru este energia solara. Aduceti o scadere semnificativa in facturile lunare in timp ce aduceti un minim de aport mediului inconjurator.

Din ce in ce mai multe persoane aleg panourile solare pentru ca se pot bucura de gardurile electrice fara teama de a nu depasi anumite costuri.

Pe de alta parte, in cazul in care nu dispuneti de suma suficienta pentru a face aceasta achizitie, pentru moment, puteti alege si gardurile electrice clasice.

In acest sens, veti avea nevoie de o sursa de electricitate care sa poata sustina tensiunea gardului electric.

2. Generatorul de impulsuri. Animalele sunt tinute la distanta prin intermediul acestei componente din gardul electric.

Generatorul nu afecteaza in niciun fel sanatatea animaleleor sau integritatea corporala, ci doar trimit semnale deranjante pentru acestea.

In fapt, generatorul tine animalele la distanta pentru ca acestea nici macar sa nu se poata apropia de zona gardului.

Veti putea pleca linistit sa va rezolvati treburile in timp ce animalele domestice se pot plimba, pot manca in ocolurile special create.

Gardul electric pentru animale salbatice va proteja animalele de pradatori, iar gardul pentru animalele domestice le va tine la distanta pentru a nu evada.

Foarte important este sa alegeti generatorul de impulsuri in functie de animalele pe care le aveti in proprietate sau in functie de cele de care doriti sa va feriti.

Spre exemplu, in cazul in care sunteti proprietarul unei ferme de capre, blana acestora fiind mai groasa, veti avea nevoie de un generator de 5 Jouli. In cazul animalelor care au firul de blana subtire si scurt, impulsurile de 2 Jouli sunt suficiente.

3. Firele. Pentru imprejmuirea tarcurilor sau a intregii proprietati, firele sau benzile speciale sunt componentele necesare.

Prin intermediul acestor fire, un gard electric pentru animale isi realizeaza scopul pentru care a fost montat.

La generatorul de impulsuri se vor conecta firele care sunt realizate din materiale recunoscute ca fiind bune conductoare de curent.

Calitatea firelor utilizate in imprejmuire este elementara pentru ca acestea sa dea rezultate.

Generatorul va trimite impulsurile necesare catre fire, insa daca acestea nu au rezonanta dezirabila, animalele se vor comporta ca si cum ar fi un gard normal.

4. Elemente de siguranta. Asa cum am mentionat anterior, fiind vorba despre o anumita tensiune, existenta unor elemente de siguranta este obligatorie.

Izolarea manerului pe care se face accesul in tarc sau pe proprietate este cel mai bun exemplu in acest caz.

Pentru a evita situatiile neplacute, izolatorii trebuie sa existe in zonele de acces sau de iesire.

Gard electric pentru animale – solutia ideala pentru fermieri

Daca in cazul persoanelor care nu detin animale foate multe gardurile electrice nu sunt atat de populare inca, pentru fermieri este deja un must-have.

Afacerile ce implica cresterea si ingrijirea animalelor domestice impun responsabilitati foarte mari.

De la modul in care sunt hranite sau spatiul de care dispun, acestea necesita o atentie foarte mare pentru ca fermierii sa se poata bucura de foloasele investitiei lor.

Practic si usor de montat, cum ar fi gardul electric special pentru vaci este solutia ideala pentru a proteja proprietatea de animale salbatice.

In special, in cazul persoanelor care locuiesc in zonele montane, posibilitatea ca animale salbatice deosebit de periculoase sa ajunge pe perimetrul spatiului personal este foarte mare.

Pentru a evita astfel de situatii, gardurile electrice special concepute pentru a tine la distanta ursii sunt ideea potrivita.

