Îngrijirea ochilor în această vară pentru a scăpa rapid de cearcăne

Dacă vrei să scapi rapid de pungile și cearcănele întunecate de sub ochi, poți folosi anumite produse cosmetice de calitate înaltă, cum sunt de exemplu acelea ce conțin colagen.

După cum spun specialiștii, odată cu trecerea anilor pielea din jurul cohilor devine mai fragilă, iar depozitele de grăsime din această zonă scad. La asta se adaugă și efectele razelor soarelui care usucă tenul. Un alt factor care afectează pielea și duce la dezvoltarea de cearcăne și pungi sub ochi este frecarea constantă a zonei ochilor, astfel pielea poate slăbi în timp.

Care sunt cele mai bune produse pentru cearcăne și pungi sub ochi?

Uneori pungile sub ochi nu sunt prea vizibile și de aceea femeile nu le acordă mare importanță. Dacă însă acestea sunt mai accentuate din cauza stagnării țesutului limfatic sau a subțierii membranei țesutului conjunctiv, atunci pielea din zona ochilor începe să se deformeze, își pierde din elasticitate și aspectul devine ușor îmbătrânit.

Cauzele cearcănelor de sub ochi sunt: stresul, deshidratarea, consumul excesiv de alcool, afecțiunile glandei tiroide, deficitul de somn, fumatul și condițiile nefavorabile de mediu (ex. poluarea).

Pentru a nu avea cearcăne întunecate și pungi sub ochi sunt recomandate produsele ce conțin colagen și care contribuie la prevenirea îmbătrânirii premature. Alege un produs cosmetic de calitate pentru ochi care se potrivește nevoilor tale, de pe Notino.ro, care ar putea fi o modalitate eficientă pentru a-ți lumina vizibil cearcănele întunecate, netezi liniile adânci și atenua pungile de sub ochi.

Iată câteva produse de ochi care îți pot îmbunătăți aspectul pielii și îți pot oferi un aspect mai tânăr și mai frumos:

Cremă de ochi regeneratoare împotriva ridurilor și a punctelor negre

Cremă de ochi împotriva ridurilor și a cercănelor întunecate

Ser împotriva umflăturilor

Gel revigorant împotriva ridurilor și a cercănelor întunecate

Mască de colagen pentru ochi împotriva ridurilor și a cercănelor

Cremă pentru a calma ochii umflați și carcănele întunecate

Cremă intensiv hidratantă pentru zona ochilor și împotriva umflăturilor.

Nu uita de protecția solară!

Vara ai nevoie de protecție solară pentru a-ți proteja pielea de radiațiile ultraviolete (UV). Ai grijă și de ochii tăi, pentru că și aceștia pot suferi din cauza razelor UV. Pentru asta poartă ochelari de soare cu protecție 100% împotriva razelor UVA și UVB.

Împreună cu ochelarii de soare poți folosi și o pălărie cu boruri largi, care te va proteja de asemenea împotriva soarelui. Borurile pălăriei vor ține umbră și vor compensa zonele în care ochelarii de soare lasă razele ultraviolete să ajungă spre ochi.

Alege un stil de viață sănătos!

Nu uita că fumul de țigară dăunează ochilor, deci ar fi bine să eviți fumatul. De asemenea, anumite medicamente și produse cosmetice afectează zona de sub ochi. Pungile sub ochi apar și din cauza oboselii și a unor boli (ex. tiroidiene, cardiace).

Ai grijă de igiena ochilor, deci ține-ți mâinile departe de zona ochilor, pentru a-ți reduce riscul de infecții transmisibile.

Alege o dietă sănătoasă care să-ți mențină sănătatea ochilor. Administrarea de suplimente de multivitamine poate acoperi deficitul de nutrienți ce au afectat zona ochilor. Dieta pentru ochi ar putea conține alimente de tipul: legume, pește, fructe, afine și altele. În general sunt recomandate alimentele bogate în vitamine și oligoelemente, cum sunt de exemplu:

Vitaminele A, B, C, D, E

Calciu, zinc care mențin sănătatea vederii.

Despre vitamina E se spune că menține sănătatea pielii și previne dezlipirea retinei. Vitamina B2 protejează ochii, combate oboseala ochilor. Despre vitamina A se știe că poate îmbunătăți semnificativ vederea, deci trebuie introdusă prin alimentație. Pentru eliminarea cearcănelor întunecate ajută și aplicarea de felii de castravete pe pleoape și de pliculețe de ceai umede.

Și hidratarea adecvată este importantă pentru sănătatea ochilor tăi. Cosumul excesiv de sare poate duce la retenția de lichide în organism și accentua edemul de la ochi.

Somnul este foarte important pentru sănătatea întregului organism. Dacă dormi suficient îți vei menține ochii sănătoși, cât mai bine odihniți.