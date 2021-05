Tendințele viitorului pe piața jocurilor online

Piața jocurilor online s-a cifrat la o valoare de 18 miliarde de dolari în 2020, iar până în 2025 se va ajunge la venituri în sumă de 19 miliarde de dolari. Anul trecut, numărul jucătorilor în mediul digital a fost de 932 de milioane. Segmentul de e-sports și jocuri de cazino online se situează pe un trend ascendent, cu o piață ce valora aproape 1,06 miliarde de dolari și care numără 495 de milioane de jucători. În acest moment, jumătate din top 10 cele mai populare jocuri online sunt jocuri e-sports.

Care sunt cele mai în vogă jocuri online?

În 2020, numărul jucătorilor online a crescut cu 18%, jucătorii preferând genurile MOBA (68,3%) și MMORPG (73,6%). De altfel, aproximativ 26% dintre jucători au declarat că își petrec între 61% și 80% din timpul alocat relaxării jucând jocuri multiplayer online. În ceea ce privește jocul preferat în funcție de numărul de jucători pe oră (pe platforma Steam), CS:GO a fost jocul poziționat pe primul loc.

Top 10 jocuri online în 2020 este condus de Fornite, PUGB și Apex Legends. În timp ce primul joc are 350 de milioane de jucători, celelalte titluri numără 70, respectiv 100 de milioane de jucători. Pe următoarele locuri se clasează Overwatch, Minecraft, DOTA 2, Grand Theft Auto V, Sea of Thieves, League of Legends și CS:GO. De remarcat faptul că DOTA, CS:GO, LOL (League of Legends), Overwatch și Fornite sunt cele mai în vogă titluri de e-sports în acest moment.

Nivelul de penetrare a jocurilor online a fost de 12, 5% în 2020, iar până în 2025 va ajunge la 13, 8%. Până în prezent, 38% dintre jucătorii care se delectează cu jocuri online și-au declarat intenția de a deveni jucători profesioniști, fiind atrași de câștigurile obținute din acest sector al jocurilor video. De altfel, jucătorii care activează în zona de e-sports (top 100) au realizat câștiguri cuprinse între 949,853 dolari și 6,974,817 dolari.

În top 5 câștigători la e-sports se clasează N0Tail cu 6,974,817 dolari, următorii clasați JerAx, ana, Ceb și Topson înregistrând câștiguri cuprinse între 6,470, 548 dolari și 5,481,317 dolari. Topul câștigurilor este dominat de DOTA2, Fornite și CS:GO, acestor titluri alăturându-se și COD: Modern Warfare, League of Legends și Shadowverse. Timpul petrecut de jucătorii obișnuiți pentru a juca online în 2020 a fost de aproximativ 7 ore pe săptămână.

Până în prezent, valoarea premiilor acordate de jucătorilor de către jocurile online cele mai jucate este una foarte ridicată. DOTA 2 a oferit premii în valoare de 231, 18 milioane de dolari, iar CS:GO, peste 110, 69 de milioane dolari. Fornite și-a recompensat jucătorii cu câștiguri în valoare de 99,36 de milioane de dolari, în timp ce League of Legends a oferit 82, 05 milioane de dolari. Topul este încheiat de Starcaft II, cu un fond de premiere de 34,70 de milioane de dolari.

Jocurile online și e-sports – alternativa ideală de relaxare pe timp de criză sanitară?

Nivelul audienței pe partea de jocuri online a fost de 435,9 de milioane în 2020. Iar predicțiile specialiștilor indică o creștere accentuată în anii următori. Astfel, în 2021 vor fi înregistrați 474 de milione de fani, în timp ce în 2022 se va atinge o valoare de 577, 2 milioane de persoane interesate de e-sports.

Pe categorii de vârste, 32% dintre cei cu vârsta între 16 și 24 de ani urmăresc evenimentele de e-sports. Grupa de vârstă 25-34 de ani urmărește acest tip de jocuri online într-un procent de 30%, în timp ce 19% din categoria cu vârsta cuprinsă între 35 și 44 de ani preferă e-sports. 10% dintre cei cu vârsta între 45 și 54 de ani și 6% din cei aflați în grupa 55-65 de ani se relaxează urmărind acest tip de jocuri.

61% dintre jucători apreciază faptul că jocurile online le oferă siguranță respectând normele de distanțare socială. Pentru că perioada crizei a determinat creșterea ponderii platformelor de streaming online în preferințele jucătorilor și ale fanilor e-sports, nivelul investițiilor în acest sector, din partea marilor branduri a fost mai mare cu 52% în 2020.

Veniturile generate în anul crizei sanitare de e-sports au provenit din sponsorizări (584 de milioane de dolari), drepturi media (163,3 milioane dolari) și taxe de publicitate (108, 9 milioane dolari). Acestor sume li s-au mai adăugat încasări din mărfuri și bilete virtuale (52, 5 milioane dolari), digital (21, 5 milioane dolari) și streaming (19, 9 milioane de dolari).

Toate aceste elemente reprezintă un indicator clar a tot ceea ce va constitui de acum înainte jocurile online și e-sports pentru jucătorii din întreaga lume.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal