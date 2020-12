Tot ce trebuie să știi despre extensii și laminare gene by Icon Beauty Studio!

Frumusetea nu este un termen cu o definitie clara, ci mai degraba este un termen abstract, ale carui aspecte sunt in primul rand legate de simtul estetic si artistic al fiecarui individ in parte. Stiti cum se spune... frumusetea sta in ochii privitorului. Prin urmare ceea ce mie mi se pare frumos, tie s-ar putea sa iti displaca. Dar oamenii si timpurile in care traim au incercat sa defineasca frumusetea unei persoane prin incadrarea ei in anumite standarde si nivele, precum greutate si dimensiuni, precum 90 - 60 – 90 ori gene lungi si dese.

Prin urmare, cu totii incercam sa ne adaptam timpurilor in care traim si sa incercam sa apelam la diverse trucuri si proceduri care sa ne faca sa aratam mai bine si bineinteles sa ne faca sa ne simtim mai confortabil in propria noastra piele.

Cum nu ne nastem toti la fel, nu toata lumea (mai ales reprezentate sexului frumos) au norocul sa fie inzestrate cu niste gene naturale, lungi, dese si ondulate. Dar din fericire industria de beauty ne ofera posibilitatea de a apela la diverse proceduri care sa ne ajute sa obtinem ofertele dorite. Astfel ca in continuare vom povesti despre extensii si laminare gene by Icon Beauty Studio .

Daca iti doresti niste gene mai lungi si/sau mai dese, dar nu te poti decide daca sa apelezi la extensii sau la procedura de laminare, trebuie sa stii ca decizia trebuie sa fie luata in functie de un singur lucru, si anume: modul in care arata genele tale naturale. Iti vom povesti in continuare si de ce prin explicarea procedurilor.

Laminarea genelor

Atunci cand doresti sa apelezi la procedurile de laminare, trebuie sa stii ca aceasta tehnica de adreseaza persoanelor a caror gene sunt deja lungi si dese si care isi doresc sa beneficieze de o extra alungire si curbare, pentru ca acesta este si efectul pe care laminarea il ofera, prin aplicarea unor solutii speciale. Scopul principal al proceduri de laminare este acela de hrani firele de par, imbogatind structura lui interioara si exterioara, oferindu-i elasticitate si stralucire. Prin urmare un aspect mai sanatos si mai voluminos.

Mai mult decat atat, laminarea ofera un efect natural si fac ca genele tale sa arate impecabil fara eforturi suplimentare din partea ta, avand o rezistenta de pana la 6 saptamani.

Cine poate apela la laminare? Tratamentul de laminare al genelor poate fi aplicat persoanelor care au genele prea drepte, foarte incurcat sau care sunt indreptate mult prea jos. De asemenea, tratamentul are rezultate foarte bune si in cazul persoanelor cu genele foarte, lungi, rigide, subtiri, uscate sau deteriorate, caci procedura va hrani firele de par, ele fiind hidratate si revitalizate, capatand un aspect mai bogat sim ai sanatos. Persoanele care au genele foarte scurte, spre exemplu mai mic de 6 mm, trebuie sa stie ca rezultatul nu va fi foarte evident.

Despre extensiile de gene cu siguranta ai auzit si probabil ca ai si vazut cateva in realitate. Aplicarea lor se realizeaza, in principiu, folosind metode similar ca si la extensiile de par. Practic procesul implica lipirea firelor de gene false de cele naturale folosind un adeziv special. Bineinteles, ca in functie de produsul ales rezultatele pot fi diferite, dar de cele mai multe ori genele sunt vizibil mai curbate, lungi si mult mai dese.

Atunci cand vorbim de gene false avem la dispozitie 3 mari categorii, s i anume: genele tip banda, genele manunchiuri ori smocuri si extensiile de gene fir cu fir. Bineinteles ca atunci cand vorbim de extensiile de gene, vorbim si de un procedeu mai dificil, care este necesar sa fie aplicat de specialisti. Totodata pe piata vei gasi o serie de optiuni diferite, o varietate mare de stiluri, dimensiuni si tipuri, spre exemplu - Extensii gene 2D, extensii gene 3D, extensii gene fir cu fir, extensii gene mega volume si asa mai departe.

Bineinteles ca extensiile de gene vin la pachet cu o serie de avantaje si dezavantaje. Avantajul major este aspectul, caci dupa aplicare efectul este mult mai dramatic. Mai mult decat atat extensiile ofera genelor un efect de alungire, dar si mai mult volum, conturand forma ochilor. In plus extensiile de gene te vor scuti de aplicarea benzilor, fapt care iti va aduce economii financiare.

Dar atunci cand doresti extensii de gene perfecte, trebuie sa apelezi la specialist, caci in cazul in care nu sunt aplicate in mod corespunzator si folosind produse de calitate ele pot provoca deteriorarea genelor naturale. De asemenea, inainte de aplicare, dar si dupa aplicarea extensiilor trebuie sa urmezi un set de reguli de ingrijire pentru a evita posibilele deteriorari, si chiar alergii. Demachierea si ingrijirea zilnica sunt procedee foarte importante, prin urmare nu ezita sa ceri sfaturi la salonul unde te-ai program deja.

Daca iti doresti fie sa apelezi la un tratament de laminare, fie iti doresti aplicarea unor extensii iti recomandam cu mare drag salonul Icon Beauty Studio. Salonul ofera servicii de calitate premium, la preturi accesibile si folosind doar produse de top.