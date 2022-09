ANAF și Inspecția Muncii anunță controale la firmele care plătesc angajații la negru. Lucian Heiuș: "Este un flagel al economiei românești"

Inspectorii ANAF și cei de la Inspecția Muncii vor face controale la aproape 300 de firme. Scopul este prevenirea și combaterea sustragerii de la declararea și fiscalizarea muncii.

Inițial începute în București și Ilfov, inspecțiile se vor extinde acum și la nivel național.

"Munca la negru, alături de evaziunea fiscală, este un flagel al economiei românești și atunci am semnat acest protocol împreună cu ITM (n.r. Inspecția Tehnnică a Muncii) și am denumit acțiunea CRONOS, în care inspectorii de la Antifraudă, împreună cu inspectori de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, mergem împreună în controale." a declarat, în exclusivitate pentru Antena 3, Lucian Heiuș, președintele ANAF.

"Am făcut o analiză de risc și s-au identificat la nivel național 330 de societăți care urmează să fie controlate. Deja, la 26 de societăți am avut deja acțiunile de control și din păcate s-a confirmat riscurile pe care noi le-am identificat și în același timp avem un proiect pilot pe București și pe Ilfov și am trimis notificări la 3000 de agenți economici la care le explicăm care sunt riscurile la care se expun în condițiile în care nu își angajează cei care lucrează pentru ei să aibă toate actele în regulă și să îi plătească cu salariile care sunt prinse în contractele individuale de muncă.

Peste tot unde există un risc de lucru la negru au u fost prinse în aceste acțiuni, acțiuni care vor căpăta o amploare mai deosebită în lunile care urmează și și anul viitor pentru a încerca să reducem la maxim acest mod de a plăti oamenii la negru, creându-le și lor dezavantaje majore pentru că ajung peste ani de zile la pensie și o să constate că pensiile le sunt mici pentru că astăzi n-au fost plătiți corespunzător și n-au fost declarate și înregistrate contribuțiile pentru munca pe care i-au prestat-o.

Obiect obiectivul nostru nu este nici să dăm amenzi, nici să aducem niște sume suplimentare la stat. Obiectivul nostru principal este să creștem conformarea voluntară la declarare și să înțeleagă toți agenții economici, dar în același timp să înțeleagă și angajatori și să nu mai accepte acest mod de lucru de a primi bani la negru, pe lângă salariul pe care îl-a retrecut în cartea de muncă" a mai precizat Lucian Heiuș.