Cu cât s-au scumpit polițele RCA după eliminarea plafonării. Bogdan Chirițoiu: „În București, majorările au fost mai mari”

Scumpirile la RCA, sunt, în mare parte, sub rata inflației. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat luni că, potrivit datelor furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), aproximativ două treimi dintre tarifele RCA au înregistrat creșteri, însă acestea sunt, per ansamblu, sub rata inflației.

„Avem creșteri la două treimi din tarife, dar există și scăderi, în special la transportatori, după eliminarea plafonării. Sunt creșteri, dar sub rata inflației, la nivel general. Există însă și localități unde majorările au fost mai mari, cum este cazul Bucureștiului. Per ansamblu, creșterile la RCA sunt sub 10%”, a precizat Chirițoiu.

Verificări la băncile din România, privind creșterea ROBOR

În ceea ce privește sectorul bancar, președintele Consiliului Concurenței a arătat că suspiciunile vizează modul de stabilire a indicelui ROBOR. „Suspiciunea este legată de creșterea ROBOR. Există suspiciunea că, fiind stabilit de bănci, ar fi putut exista un schimb de informații între acestea”, a spus Chirițoiu.

El a menționat că investigația în acest caz va fi finalizată în cursul acestui semestru, iar sancțiunile ar putea fi semnificative în cazul confirmării încălcării legislației concurenței. „Aici amenzile vor fi mari dacă vom descoperi nereguli”, a subliniat oficialul.

Totodată, Chirițoiu a explicat că, odată ce Consiliul Concurenței va emite o decizie în urma investigației, persoanele prejudiciate vor putea solicita despăgubiri în instanță. „Cei păgubiți pot merge în instanță să ceară despăgubiri. Nu mai trebuie dovedită fapta, ci doar că au fost prejudiciați și să se stabilească cuantumul despăgubirilor”, a adăugat acesta.