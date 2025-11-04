Cum a ajuns un orășel liniștit de coastă motorul economic al Portugaliei. Până acum, se știa doar că acolo se născuse Vasco da Gama

Investițiile din jurul orașului portughez Sines ating aproape 5% din PIB-ul țării, intenția Lisabonei fiind să îl transforme în centrul economic al țării. FOTO: Getty Images

Investițiile din jurul orașului portughez Sines ating aproape 5% din PIB-ul țării, intenția Lisabonei fiind să îl transforme în centrul economic al țării, adaptat la secolul XXI. Compania Start Campus a inaugurat prima clădire a unui centru de date de 8,5 miliarde de euro, care urmează să fie unul dintre cele mai mari din Europa, iar un investitor uriaș de baterii a început să construiască o fabrică de 2 miliarde de euro, scrie Bloomberg.

La periferia portului Sines se află o veche rafinărie și o centrală electrică dezafectată, resturi ale unei încercări de acum 50 de ani de a diversifica economia bazată pe agricultură. Efortul de atunci nu a avut mare succes, însă la nord de oraș se află astăzi unul dintre cele mai importante atuuri economice ale Portugaliei: cea mai lungă plajă din Europa, o întindere de 65 de kilometri de nisip alb care atrage turiști și surferi din întreaga lume.

În prezent, guvernul portughez pariază că Sines poate oferi economiei naționale un nou impuls adaptat erei digitale. Acest lucru se datorează faptului că aceeași coastă, aflată la doar două ore de condus la sud de Lisabona, este punctul de întâlnire a cablurilor submarine care leagă Europa de Brazilia și Africa, iar Google va inaugura în curând o nouă conexiune până în Carolina de Sud. Scopul este de a dezvolta servicii tehnologice care să deservească întreaga Europă și să reducă dependența țării de turism, sector care reprezintă aproape un sfert din PIB.

În martie, compania Start Campus a inaugurat prima clădire a unui centru de date de 8,5 miliarde de euro, care urmează să fie unul dintre cele mai mari din Europa.

În mai, grupul chinez CALB, al patrulea producător de baterii din lume, a început construcția unei fabrici de 2 miliarde de euro.

În același timp, Autoritatea Portului din Singapore, care operează terminalul de containere al orașului, își dublează capacitatea.

Proiectele din zona Sines, locul de naștere al exploratorului Vasco da Gama, reprezintă investiții echivalente cu aproximativ 4,6% din PIB-ul țării. Împreună, acestea ar putea genera peste 5.000 de locuri de muncă, potrivit ministrului economiei, Manuel Castro Almeida. „Regiunea se află în centrul transformării economiei portugheze”, a declarat acesta, „și va crea un hub logistic de amploare europeană și atlantică.”

Deși Sines rămâne un orășel liniștit de aproximativ 15.000 de locuitori, a fost multă vreme în centrul ambițiilor economice ale Portugaliei. Guvernul din anii 1970 a încercat să transforme localitatea într-un centru industrial, a construit portul de marfă și a început proiectele pentru centrală și rafinărie, care să prelucreze petrol provenit din fostele colonii. Totuși, planurile au fost afectate de pierderea coloniilor după Revoluția din 1974, care a dus la căderea dictaturii. Rafinăria nu a reușit să-și atingă potențialul, portul a fost lovit de scăderea traficului, iar centrala s-a confruntat cu dificultăți economice, fiind închisă definitiv în 2021, din cauza scăderii prețurilor la energia solară și eoliană. Rafinăria continuă totuși să funcționeze, este singura din Portugalia și un important exportator de combustibili, dar proiectul de producere a hidrogenului „verde”, obținut cu energie regenerabilă, încă nu a prins contur.

„Oamenii nu au unde să locuiască, iar unii muncitori dorm în mașini”

Odată cu sosirea a mii de muncitori pentru noile șantiere și fabrici, localnicii se tem că orașul nu va face față presiunii. Trei proiecte rezidențiale ar putea adăuga peste 400 de apartamente, însă dezvoltatorul întâmpină dificultăți în obținerea finanțării, iar aceasta nu va rezolva problemele școlilor și ale sistemului medical. „Oamenii nu au unde să locuiască, iar unii muncitori dorm în mașini”, spune Ana Rodrigues, ghid la muzeul local. Ea compară situația actuală cu cea din anii 1970, când tatăl ei s-a angajat la portul recent extins. „Populația a crescut atunci, în așteptarea unui boom economic care nu s-a mai produs. Mulți au plecat, iar banii au plecat odată cu ei. Nu știu dacă acum va fi diferit”, adaugă Rodrigues.

Guvernul analizează modernizarea infrastructurii rutiere și feroviare, pentru a reduce timpii de transport către Spania cu peste trei ore. Sines va concura așadar cu porturile mediteraneene Valencia și Algeciras, aflat la Strâmtoarea Gibraltar. Deocamdată însă, autostrada care ar trebui să lege direct Sines de Spania este doar parțial construită, după ani de întârzieri. Nu există trenuri de pasageri, iar transportul feroviar de marfă este dificil.

Cu legături de transport mai bune, Sines ar putea trece de la simplul transfer de containere între nave la procesarea și distribuirea mărfurilor spre continent, ceea ce e o activitate profitabilă, afirmă Pedro do Ó Ramos, președintele Autorității Portuare din Sines. „Ani de zile ni s-a spus că nu este suficient trafic pentru o autostradă”, spune el. „Dar astăzi, deja este prea mult.”

Pentru a spori șansele de succes ale noilor proiecte, guvernul oferă stimulente suplimentare. CALB, companie parțial deținută de statul chinez, poate primi până la 350 de milioane de euro în finanțare publică pentru noua fabrică, prima din Europa. Până în 2028, unitatea ar urma să producă baterii pentru peste 200.000 de vehicule electrice, astfel că vor fi create 1.800 de locuri de muncă în zonă.

Centrul de date Start Campus a obținut o capacitate de 1,2 gigawați de energie electrică, echivalentul consumului întregului oraș Lisabona, pentru a alimenta serverele sale. Energia provine integral din surse regenerabile, iar sistemul de răcire folosește infrastructura fostei centrale electrice, care aduce apă de mare prin digurile din golf. După anunțul din octombrie al unui parteneriat cu Nvidia și Microsoft, prima clădire este aproape complet închiriată. Start Campus intenționează să înceapă construcția celei de-a doua clădiri până la sfârșitul anului și să ridice șase până în 2030.

Totuși, localnicii rămân sceptici. Carla Costa, angajată la brutăria Grão Douro, aflată lângă fosta fabrică de conserve închisă în anii 1990, spune că apreciază ambițiile guvernului, dar se teme că beneficiile vor merge în principal către investitori străini. „Guvern după guvern ne spune că investește în Sines, dar în realitate investește în companii din afară”, afirmă Costa, 52 de ani.

„Clădirile noastre sunt dărăpănate, pavajul e spart, avem un singur centru medical și încă vorbim despre Vasco da Gama. Noile industrii sunt viitorul, dar locul acesta a rămas blocat în timp.”, adaugă femeia.