Datoria externă a României a ajuns la 229,550 miliarde de euro. BNR anunță cu cât a crescut în primele patru luni din 2026

1 minut de citit Publicat la 13:00 15 Iun 2026 Modificat la 13:00 15 Iun 2026

Datoria externă totală a României a crescut cu 1,087 miliarde euro. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat, în primele patru luni, un deficit de 7,980 miliarde euro, comparativ cu 9,101 miliarde euro în perioada ianuarie-aprilie 2025, informează Banca Naţională a României (BNR), printr-un comunicat.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 698 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 197 milioane euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 204 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a adus o contribuţie pozitivă de 430 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1,529 miliarde euro (comparativ cu 2,232 miliarde euro în perioada ianuarie - aprilie 2025), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 2,020 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 491 milioane euro.

Datoria externă totală a României a crescut cu 1,087 miliarde euro

În perioada ianuarie-aprilie 2026, datoria externă totală a crescut cu 1,087 miliarde euro, până la 229,550 miliarde euro.

În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 182,774 miliarde euro la 30 aprilie 2026 (79,6% din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,4% faţă de 31 decembrie 2025. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat, la 30 aprilie 2026, nivelul de 46,776 miliarde euro (20,4% din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,8% faţă de 31 decembrie 2025.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,9% în perioada ianuarie-aprilie 2026, comparativ cu 18,4% în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 aprilie 2026 a fost de 6,2 luni, comparativ cu 6 luni la 31 decembrie 2025.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2026 a fost de 105%, comparativ cu 104,4% la 31 decembrie 2025.