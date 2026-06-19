De la mare producător de petrol în anii ‘70 la dependență de importuri: România acoperă doar un sfert din consum, cu efecte la pompă

Petromidia este cea mai mare și complexă rafinărie din România. FOTO: Hepta

După trei luni de explozii ale prețurilor la pompă, acordul de pace între Iran și SUA a dus la o reașezare a pieței globale. La pompele din România prețurile rămân însă în continuare destul de mari și orice schimbare de strategie din Orient poate aduce scumpiri la benzină și motorină.

Suntem dependenți de conflcitele geopolitice, pentru că 80% din petrol este importat. România care a fost printre primii producători a ajuns astăzi să importe de trei ori mai mult decât produce.

Antena 3 CNN a realizat un reportaj la Rafinăria Petrobrazi, singura care mai rafinează petrolul românesc.

România a fost prima țară din lume care a extras petrol din pământ. Premiera globală s-a transformat în timp într-o industrie strategică. La mijlocul anilor ‘70 se atingea apogeul: 15 milioane de tone de petrol extrase din pământ. Astăzi, realitatea este complet alta. Zăcămintele s-au golit și extragem de cinci ori mai puțin, o cantitate care asigură doar un sfert din consumul țării. Așa am trecut de la statutul de mari producători, la cel de importatori.

La Petrobrazi, ajunge tot țițeiul care este scos din pământul românesc. În instalațiile de aici se rafinează această materie primă care este transformată mai departe în benzină și în motorină. De pe poarta acestei rafinării ies 35% din carburanții folosiți la nivel național. Din păcate însă oricât de mult s-ar mări turațiile acestei rafinării petrolul din pământul românesc nu mai este atât de mult. Astfel, suntem nevoiți să importăm această materie care vine la pachet cu costuri mai mari.

Resursa de țiței este o resursă epuizabilă, spun experții, care estimează că și în anii 2040 vom mai procesa țiței, dar în mod evident, o cantitate semnificativ scăzută.

“Suntem în situația în care, deocamdată funcționează doar două rafinării și din când în când și aceste rafinării mai au incidente tehnice, mai au nevoie de perioade de oprire pentru mentenanțele controlate. Pe termen scurt trebuie să găsim soluțiile, dacă sunt posibile, de redeschidere a Petrotel. Doar acționarii o pot face și nu Ministerul Energiei. Trebuie să găsim soluții să creștem producția”, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Mare parte din petrolul importat este adus pe apă, astfel securitatea noastră energetică depinde direct de o rută devenită extrem de vulnerabilă, Marea Neagră, care de când a izbucnit războiul din Ucraina a devenit zonă de conflict. În plus războiul din Orient care a blocat strâmtoarea Ormuz a dat peste cap piața globală iar efectele au fost și la noi. Carburanții s-au scumpit cu peste 30% în ultimele luni. Acum, deși s-a ajuns la un acord de pace va dura până se va vedea și reversul.

Dependența de importuri se reflectă direct la pompă, unde prețurile sunt dictate de bursele internaționale. Chiar dacă în ultimele zile petrolul s-a mai ieftinit cotațiile rămân peste cele dinainte de război. Din acest motiv, prețurile sunt ridicate.