Domeniile care au sfidat piața muncii din România, cu creșteri salariale de peste 40%. La nivel național, veniturile au scăzut

În luna aprilie 2026, nivelul câştigului salarial mediu net din activităţile sectorului economic a fost influenţat în aproape egală măsură atât de creşteri, cât şi de scăderi. Sursa foto: Getty Images

Câştigul salarial mediu brut a fost, în aprilie 2026, de 9.740 lei, cu 162 lei (-1,6%) mai mic decât cel înregistrat în luna martie 2026, iar câştigul salarial mediu net a fost 5.843 lei, în scădere cu 95 lei (-1,6%) faţă de luna precedentă, conform datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică, potrivit Agerpres.

Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 3,5%.

Indicele câştigului salarial real a fost 93,5% în luna aprilie 2026 faţă de luna aprilie 2025 şi de 97,6% faţă de luna martie 2026. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 245%, cu 6,1 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna martie 2026.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (15.429 lei) şi în activităţi de programare şi activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei (14.249 lei), iar cele mai mici în pescuit şi acvacultura (2.915 lei) şi în activităţi de asistenţă socială, fără cazare (2.955 lei).

În luna aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, nivelul câştigului salarial mediu net din activităţile sectorului economic a fost influenţat în aproape egală măsură atât de creşteri, cât şi de scăderi. Astfel, creşterile câştigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar şi de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

În ce domenii au fost înregistrate cele mai mari creșteri salariale

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, cu 41,3%.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna martie 2026 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar şi de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune şi în înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală, cu 24,6%, şi în fabricarea produselor din tutun, cu 23,7%.

În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial med