Economist: Sunt soluții de reducere a deficitului fără să creștem taxe

Analistul economic Adrian Negrescu a spus, joi, la Antena 3 CNN că ar fi o „prostie” ca viitorul Guvern să crească TVA-ul, deoarece există soluții la îndemână pentru reducerea deficitului până la 7%, ținta pe care România și-a asumat-o în fața Comisiei Europene. Economistul e de părere că dacă ar fi eliminate toate plafoanele, ar fi liberalizată piața de energie, și în paralel ar fi combătută evaziunea fiscală mai eficient și s-ar reduce cheltuiala publică, în special din programul Anghel Saligny, deficitul uriaș ar putea fi redus.

Președintele ales Nicușor Dan a promis în campania electorală că nu va crește TVA-ul în timpul mandatului său. O măsură cu care Adrian Negrescu este de acord. În schimb, pentru reducerea deficitului există alte soluții:

„Cum vor rezolva problema deficitului? Nu prin creșteri de taxe, e o prostie să crești taxe, și sper să nu insiste cu asta pentru că au la dispoziție două elemente importante: inflația care le va aduce mai mulți bani la buget, vor crește prețurile la energie, la gaze, la carburanți, iar a doua soluție din punctul meu de vedere e evaziunea fiscală, acolo unde trebuie intervenit de urgență, dincolo de scăderea cheltuielii publice mai ales prin programe de tipul Anghel Saligny unde aruncăm cu bani în stânga și în dreapta fără efecte directe în economia reală.

Deci există soluții ca să nu creștem taxele, rămâne într-adevăr ca și Guvernul să vină cu un plan de acțiune concret care să reclădească încrederea investitorii. Dincolo de aceste măsuri depindem de împrumuturile publice, iar dacă reușim să-i convingem că ne ținem de reforme, ne vom împrumuta mai ieftin. Un miliard pe săptămână ne împrumutăm în momentul de față, vom împrumuta până la finalul anului 50 de miliarde de euro pentru a ține pe linia de plutire bugetul de stat”, a explicat el.

Analistul politic a adăugat că prin tăierea banilor pentru unele investiții nu înseamnă că nu se poate reveni la ele în anii următori, dar nu în 2025, care este un an deosebit de dificil din punct de vedere economic, iar Guvernul trebuie să „taie în carne vie”.

„E o combinație între reducerea cheltuielilor publice mai ales pe programe investiționale care n-au legătură cu momentul în care ne aflăm, noi construim stadioane și cămine culturale care nu au legătură cu realitatea economică, și pe cealaltă parte o stimulare a trendului inflaționist în sensul liberalizării pieței de energie care va aduce mai mulți bani la buget, renunțarea la toate plafonările la produsele alimentare și alte servicii care au dat peste cap economia, și pe fond inflaționist și cu scăderi de cheltuieli publice vom reuși să ducem deficitul în 7%. Dar pentru asta e nevoie lună de lună să urmărim cum cheltuiesc instituțiile statului și să tăiem în carne vie în 2025. Nu zice nimeni că nu avem nevoie de stadioane și săli de sport și ce mai construiesc ei prin Anghel Saligny, dar nu anul ăsta care e extrem de dificil din punct de vedere financiar”, a spus Adrian Negrescu la Antena 3 CNN.

Adrian Negrescu: „România e în recesiune”

Adrian Negrescu a confirmat spusele Președintelui ales că România se află în recesiune, însă analistul economic spune că nu este neapărat un lucru rău pentru economia noastră. Totuși, trebuie să ne așteptăm la creșteri de prețuri în perioada următoare.

„Da, suntem în recesiune, o spun de mult timp. Să nu uităm, anul trecut, în ultimul trimestru am avut scădere economică, în primul trimestru din 2025 am fost pe zero în ce privește creșterea economică, dar în multe sectoare industrială există această recesiune. Cu siguranță o vom anunța inițial prin INS. Nu e rău să fim în recesiune economică pentru că se mai curăță mediul economic de firmele acestea care au prosperat prin subvenții primite de la stat. Recesiune nu înseamnă stagflație, dar spre asta ne îndreptăm, adică creștere economică zero și o continuare a trendului inflaționist. Adică ne așteaptă creșteri de prețuri semnificative în perioada următoare”, a spus analistul economic.

România a înregistrat în 2024 cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, la o distanță semnificativă de țara de pe locul doi, Polonia, conform celor mai noi date Eurostat. Astfel, România are un deficit de 9,3%. Mai mult decât atât, țara noastră s-a angajat în fața Comisiei Europene să reducă acest deficit la 7% din PIB anul acesta.

Marți, Nicușor Dan a avut mai multe discuții la Ministerul Finanțelor, la finalul cărora a reiterat că-și menține promisiunea că nu va crește TVA. De asemenea, el a atras atenția că nu s-a pus niciodată problema să nu fie bani de pensii și de salarii.