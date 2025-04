România are cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Comisia Europeană a anunțat cifrele

România a înregistrat în 2024 cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, la o distanță semnificativă de țara de pe locul doi, Polonia, conform celor mai noi date Eurostat. Țara noastră înregistrează, conform datelor Comisiei, un deficit de 9,3%. Pe următoarele locuri sunt Polonia (6,6%), Franța (5,8%) și Slovacia (5,3%).

În raportul Comisiei se arată că toate țările membre, cu excepția Danemarcei (plus 4,5%), Irlandei și Ciprului (plus 4,3%), Greciei (1,3%) Luxemburgului (1%) ȘI Portugaliei (plus 0,7%) au înregistrat deficit bugetar.

Cele mai mari deficite s-au înregistrat în România (minus 9,3%), Polonia (minus 5,8%) și Slovacia (minus 5,3%). 12 dintre statele membre au avut deficite egale sau mai mari de 3% din PIB.

La sfârșitul lui 2024, cele mai reduse proporții dintre datoria publică și PIB erau în Estonia (23,6%), Bulgaria (24,1%), Luxemburg (26,3%), Danemarca (31,1%), Suedia (33,5%) și Lituania (38,2%).

12 state membre au avut proporții mai mari de 60% din PIB, cele mai mari fiind în Grecia (153,6%), Italia (135,3%), Franța (113%), Belgia (104,7%) și Spania (101,8%).