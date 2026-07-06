Economistul Adrian Mitroi spune că România nu mai poate ieşi din criză. "Trebuie să ne ajustăm nivelul de trai substanţial în jos"

Economistul Adrian Mitroi spune că România nu mai poate ieşi din criză. Foto: GettyImages

Economistul Adrian Mitroi, profesor la ASE, a avertizat, luni, la Antena 3 CNN, că "România este în corzi, ţara nu are soluţii decât dintre cele mai dureroase, substanţiale de ajustare a prosperităţii în jos". Expertul a atras atenţia că România a ajuns să plătească dobânzi "de Burundi".

Potrivit datelor oficiale transmise de INS, în luna aprilie 2026, raportat la aprilie 2025, a scăzut consumul în ţara noastră, per total, cu 6,3%. Românii au cheltuit cu 6,6% mai puţin pe alcool, ţigări şi produse alimentare, cu 7,9% mai puţin pe produse alimentare, iar vânzările de carburanţi au scăzut cu 2,1%.

De asemenea, conform unui raport al Comisiei Europene, în România, colectarea TVA este la cel mai scăzut nivel din UE, în timp ce inflaţia este la cea mai ridicată cotă din spaţiul european. Comisia Europeană a avertizat, de asemenea, că criza politică pune sub semnul întrebării consolidarea fiscală de care România are nevoie.

Iar şomajul a crescut în România, în luna mai, faţă de aprilie, potrivit datelor transmise de Institutul Naţional de Statistică. De asemenea, se observă şi un nivel ridicat al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026: 28,8%.

Mitroi: "Situaţia României este bramburită"

În această situaţie economică, economistul Adrian Mitroi, profesor la ASE, a atras atenţia că "trebuie să ne ajustăm nivelul de trai substanţial în jos şi prin depreciere, şi prin devalorizare".

"România nu mai poate ieşi din criză. Nu mai avem loc de soluţii. România este condusă de cifre. În raportul BNR nu puteţi vedea aşa ceva, pentru că ei vorbesc frumos şi elegant, dar eu vă traduc ce cred eu: România este în corzi, România nu are soluţii decât cele dureroase, substanţiale de ajustare a prosperităţii în jos.

Noi mai avem de ajustat în acestă situaţie de ciocan şi nicovală a unui nivel de trai probabil câştigat pe nedrept, fără competitivitatea muncii, probabil cumpărat cu credit scump, care are un randament de creştere economic aproape negativ.

Fără stimuli fiscal monetar-salarial-investiţional- fonduri europene, fără pace politică, noi nu avem soluţii. Cifrele sunt doar în jos. Dacă noi nu suntem capabil să găsim o soluiţie, va trebui să vină alţii să ne spună care e soluţia. Noi deja suntem acolo, de facto, prin dobânzile de Burundi pe care le plătim, de ţară africană.

Stabilitatea cursului nu mai este pe gratis. Noi finanţăm deficitele altor state, că asta cumpărăm cu rezervele Băncii Centrale, iar alţii ne finanţează deficitul nostru cu 7%. E preţul pe care îl plătim pentru o protecţie a stabilităţii.

Situaţia României este atât de bramburită, dar nu peste noapte, ci în ultimii ani de zile. Trebuie să ne ajustăm nivelul de trai substanţial în jos şi prin depreciere, şi prin devalorizare", a afirmat Adrian Mitroi.