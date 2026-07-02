INS: Şomajul a crescut în luna mai, în România, faţă de aprilie. Aproape o treime din tineri nu au un loc de muncă

1 minut de citit Publicat la 09:48 02 Iul 2026 Modificat la 09:48 02 Iul 2026

INS: Şomajul a crescut în luna mai, în România, faţă de aprilie. Sursă foto: Getty Images

Şomajul a crescut în România, în luna mai, faţă de aprilie, potrivit datelor transmise de Institutul Naţional de Statistică. De asemenea, se observă şi un nivel ridicat al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026: 28,8%.

Rata şomajului în luna mai 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,4%, în creștere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna aprilie 2026. Rata șomajului la femei a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la bărbați.

România avea peste jumătate de milion de şomeri, în mai

Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 ani) estimat pentru luna mai a anului 2026 a fost de 522,1 mii persoane:

- în creștere față de luna precedentă (512,1 mii șomeri în luna aprilie 2026);

- în creștere față de aceeaşi perioadă a anului precedent (506,9 mii șomeri în luna mai 2025)

Pe sexe, rata şomajului la femei a depăşit-o cu 0,2 puncte procentuale pe cea a bărbaților (valorile fiind 6,5% în cazul persoanelor de sex feminin şi 6,3% în cazul persoanelor de sex masculin).

Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 28,8%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026.

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,9% pentru luna mai 2026 (4,9% în cazul bărbaţilor şi 5,0% în cazul femeilor).

Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 72,4% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna mai 2026.