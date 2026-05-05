Elon Musk a acceptat să plătească o amendă de 1,5 milioane de dolari. Cu ce a greșit când a cumpărat Twitter

Miliardarul Elon Musk a anunțat că acceptă să plătească o amendă de 1,5 milioane de dolari, impusă de autoritatea americană pentru pieţe pentru că a dezvăluit cu întârziere creșterea participaţiei sale la Twitter. Dacă judecătoarea care prezidează cazul validează solicitarea patronului X (fosta Twitter), Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare (SEC) va solicita oprirea procesului împotriva fondatorului Tesla, relatează Agerpres.

La începutul anului 2022, Musk a început să achiziţioneze acţiuni Twitter prin intermediul trustului său. A depăşit pragul de 5% la mijlocul lunii martie și era obligat să notifice autoritatea de reglementare în termen de zece zile.

Cu toate acestea, Musk a raportat depăşirea pragului abia la începutul lunii aprilie, cu 11 zile întârziere, ceea ce i-a adus o citaţie din partea SEC în faţa unui tribunal federal din Washington, în ianuarie 2025. Fondatorul Tesla și SpaceX a preluat controlul asupra Twitter, pe care a redenumit-o X, la sfârșitul lunii octombrie 2022.



Fără a admite sau nega acuzaţiile SEC, trustul a informat-o pe judecătoarea care prezidează cazul că Elon Musk este pregătit să plătească amenda de 1,5 milioane de dolari. Dacă acest răspuns este validat de judecătoarea Sparkle Sooknan, SEC va solicita încetarea procedurilor împotriva celui mai bogat om din lume.



Potrivit SEC, dezvăluirea întârziată i-a permis lui Elon Musk să economisească cel puţin 150 de milioane de dolari la achiziţionarea de acţiuni Twitter, care a devenit ulterior X.



Avocatul lui Elon Musk, Alex Spiro, a subliniat că amenda a fost aplicată trustului şi nu antreprenorului, care „nu a făcut nimic greşit”.



La sfârşitul lunii martie, un juriu din California l-a găsit pe Elon Musk responsabil pentru inducerea în eroare a acţionarilor Twitter, în momentul achiziţiei reţelei sociale, în 2022. Avocaţii reclamanţilor estimează daunele la 2,6 miliarde de dolari. Musk şi-a semnalat intenţia de a face apel la această decizie.