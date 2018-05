eMAG reduceri. Am gasit 5 frigidere performante sub 900 de lei

eMAG reduceri frigidere. Magazinul online emag.ro desfasoara in aceasta perioada o ampla campanie de reduceri la aparate frigorifice.

eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI.

Si, deoarece vara este tot mai aproape, iar temperaturile tot mai ridicate, e bine sa ne gandim de pe acum la cele mai bune solutii de pastrare a alimentelor noastre analizand oferta din campania eMAG reduceri frigidere.

Am analizat si noi oferta si am gasit cateva frigidere care au preturi excelente, de sub 900 de lei.

eMAG reduceri frigidere Albatros

1. Frigiderul Albatros FA20+, cu un volum de 155 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 123 de cm, cu 3 ani garantie, are o reducere de 37% in campania eMAG reduceri frigidere.

Pretul este unul foarte avantajos si poate fi gasit AICI.

eMAG reduceri frigidere Arctic

2. Frigiderul cu o usa Arctic ANFB155+, cu un volum de 138 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 101,7 cm, are o reducere de 27% in campania eMAG reduceri frigidere de pe emag.ro.

Frigiderul cu o usa Arctic ANFB155+ este o alegere clasica, de dimensiuni medii, cu un volum net al racitorului de 118 litri si 2 rafturi ajustabile pentru racitor, fiind o optiune ideala daca va aflati la inceput de drum alaturi de persoana draga, indiferent daca pregatiti un snack sau mancare pentru doi.

Ofera un consum optim de energie electrica si o economie de 24% comparativ cu produsele similare din clasa A. In acest fel te bucuri de functiile combinei tale frigorifice cu un consum redus de energie.



Garden Fresh este un compartiment spatios dedicat depozitarii legumelor si fructelor. Modelul are si usi reversibile: in acest fel ai posibilitatea de a monta usile in functie de nevoile tale si spatiul de care dispui. Usile se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific.

eMAG reduceri frigidere clasa A

XXl Bottle este un raft pozitionat pe usa, dedicat depozitarii sticlelor de mari dimensiuni.



Termostat este ajustabil, avand scopul de a regla rapid temperatura in functie de nevoi, tinand cont de temperatura ambientala. Poti schimba oricand temperatura pentru a pastra alimentele tale in cea mai buna stare!



Rafturi ajustabile permit folosirea eficienta a spatiului din frigider, prin mutarea rafturilor in functie de nevoile tale.



Unghiul de deschidere este extins. Usile frigiderului tau se deschid la 120°C pentru a avea acces la alimentele favorite, protejand in acelasi timp mobilierul si obiectele din jur.



Rafturile sunt fabricate din sarma, cu o rezistenta ridicata, si ofera o siguranta sporita. Permit plasarea recipientelor grele, de pana la 25 kg, pe orice raft.

eMAG reduceri frigidere Heinner

3. Frigiderul cu 2 usi Heinner HF-H212A+, cu un volum de 212 litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea de 143 de cm, are o reducere de 18% in campania eMAG reduceri frigidere.

Capacitatea netă totală este de 212 litri, fiind suficienta pentru nevoile zilnice si pentru intreaga familie. Termostatul este ajustabil.



Frigiderul are 3 rafturi din sticla si compartimente spatioase si convenabile pentru toate nevoile tale.

Lumina moderna de tip LED este durabila si eficienta in privinta consumului de energie, asigurand vizibilitate in orice colt al frigiderului.



Usile sunt reversibile: se pot deschide atat in stanga, cat si in dreapta aparatului tau frigorific. Monteaza-le asa cum doresti, in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie.

eMAG reduceri frigidere Zanussi

4. Frigiderul Zanussi ZRA22800WA, cu un volum de 232 de litri, clasa A+ de eficienta energetica, inaltimea 125 de cm, are o reducere de 32% in campania eMAG reduceri frigidere.

Nu toata lumea are nevoie de un frigider urias. Totusi, majoritatea oamenilor au nevoie de avantajul de a putea congela alimentele proaspete. Aceasta solutie all-in-one cu un frigider care detine un compartiment congelator de 4 stele face acest lucru. Puteti depozita alimente congelate timp de maxim 12 luni.

eMAG reduceri frigidere clasa A+

Acest frigider din clasa energetica A+ respecta in totalitate legislatia UE referitoare la etichetele pentru consumul de energie si reduce facturile la energie in comparatie cu aparatul dvs. vechi.

EasyStore este o cutie de stocare multifunctionala, perfecta pentru stocare si care ofera acces rapid la toate ingredientele mici sau delicate si atat de importante.

eMAG reduceri frigidere LDK

5. Frigiderul LDK LF 220 R, clasa A+ de eficienta energetica, ce are o capacitate de 238 de litri, inaltimea de 143,5 cm si 3 ani garantie, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri frigidere.

Frigiderul LDK LF 220, incadrat in clasa energetica A+, este o alegere excelenta in categoria sa, oferind un volum net al frigiderului de 166 litri, iar congelatorul de 40 litri, fiind ideal pentru persoanele singure sau familiile tinere.

Clasa energetica A+ asigura un consum optim si o economie de aproximativ 20% fata de produsele similare din clasa energetica A.

eMAG reduceri frigidere ieftine

Cele 2 rafturi ale frigiderului, impreuna cu sertarul separat pentru legume-fructe, va garanteza pastrarea prospetimii si gustului lor, nealterat de celelalte alimente. Rafturile sunt ajustabile astfel incat puteti sa va compartimentati zonele frigiderului in functie de nevoile dumneavoastra. Rafturile au o rezistenta ridicata ce o ofera o siguranta sporita, permitand plasarea de produse pana la o greutate de 20 kg.

In plus, pe usa frigiderului veti gasi un compartiment pentru depozitarea sticlelor mari, iar in partea superioara veti regasi suporul pentru oua.

Acest frigider LDK aflat la oferta in campania eMAG reduceri frigidere este prevazut cu un termostat intuitiv, avand rolul de a regla temperatura in functie de nevoi, precum si in functie de temperatura ambientala.

