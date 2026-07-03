„Europa de Est a îmbătrânit înainte să se îmbogățească”. Un economist spune că o singură opțiune mai poate salva sistemele de pensii

Economist: "Dacă populația activă scade mai repede decât populația totală, partea care revine fiecăruia se reduce". Foto: Getty Images

Economistul-șef al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Beata Javorcik, atrage atenția într-un interviu pentru Le Monde că populația din țările din Europa de Est a îmbătrânit înainte ca veniturile să crească, fapt care ar putea să genereze o criză a sistemelor de pensii și de asistență socială:

"Țările din Europa de Est au îmbătrânit înainte să se îmbogățească. În medie, populația de acolo are aproximativ aceeași vârstă ca în economiile avansate, dar dispune de doar o treime din venitul pe cap de locuitor. Dacă populația activă scade mai repede decât populația totală, partea care revine fiecăruia se reduce".

Economistul susține că politicile de stimulare a natalității nu funcționează. Guvernele pot aduce lucrători imigranți, dar fluxurile necesare ar fi de ordinul a 1% din populație în fiecare an. De asemenea, inteligența artificială poate ajuta prin creșterea productivității, dar nici aceasta nu este suficientă, mai precizează Beata Javorcik, care subliniază că rămâne o singură opțiune: de a munci mai mult timp.

"Însă pensiile sunt un subiect exploziv. Raportul nostru analizează percepțiile populației. La întrebarea: trebuie statul să cheltuiască mai mult pentru pensii, majoritatea răspunde da în aproape toate țările. Cheltuielile pentru pensii beneficiază de un sprijin foarte larg, iar presiunea va crește pe măsură ce electoratul îmbătrânește.

Studiile noastre arată, de asemenea, că liderii îmbătrânesc peste tot în lume și sunt mult mai vârstnici decât electoratul lor. Un fenomen deosebit de vizibil în țările autocratice, unde rămân mai mult timp la putere. Ei văd lumea prin prisma generației lor și reflectă, conștient sau nu, preferințele acesteia, ceea ce înclină deciziile politice în favoarea vârstnicilor, în detrimentul tinerilor".

Beata Javorcik avertizează că în fața Statelor Unite și a Chinei, Europa riscă să piardă cursa pentru inteligența artificială, cu un impact major asupra productivității:

"Este util să pornim de la lanțurile de aprovizionare. AI are nevoie de materii prime critice, de care Europa este în mare parte lipsită. De asemenea, Europa este slab poziționată pentru centrele de date, care necesită apă și electricitate – mult mai scumpe decât în SUA – și nu poate susține investițiile masive necesare pentru modelele lingvistice mari.

Europa are însă o șansă în zona echipamentelor legate de AI, a căror cerere crește în SUA: echipamente optice, scanere, camere… Ungaria, Polonia sau statele baltice exportă deja astfel de produse către Statele Unite și sunt bine poziționate și în dezvoltarea de aplicații. Unele companii din țări mici reușesc remarcabil, deoarece sunt obligate să vizeze piața internațională încă de la început".