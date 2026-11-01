"Furtuna perfectă" amenință să doboare economia Europei. Avertisment dur din Germania

4 minute de citit Publicat la 15:05 01 Noi 2026 Modificat la 15:05 01 Noi 2026

Avertisment dur din Germania: "Furtuna perfectă" amenință să doboare economia Europei. Foto: Getty Images

Hartmut Jenner, CEO-ul grupului german Kärcher, considerat liderul mondial în domeniul tehnologiei de curățare și îngrijire, trage un semnal de alarmă privind „furtuna perfectă” care amenință economia europeană. Europa riscă un proces accelerat de dezindustrializare dacă nu trece de urgență la reforme economice profunde, fiind ameninţată de presiunea comercială a SUA, de concurența agresivă a Chinei şi birocraţii naţionale sufocante, informează Euronews.

Europa și Germania riscă o dezindustrializare, a avertizat Hartmut Jenner, CEO-ul companiei Kärcher. El pledează pentru o reducere drastică a birocrației, stimulente pentru orele suplimentare de muncă și o politică comercială fermă a UE față de China și SUA.

Hartmut Jenner, CEO-ul producătorului german de echipamente de curățare Kärcher, consideră că Germania și Europa se confruntă cu o „furtună perfectă” în ceea ce privește situația economică a continentului.

„Crizele geopolitice aruncă o umbră asupra economiei europene. Politica comercială imprevizibilă a SUA amenință constant, fără avertisment, cu majorarea tarifelor și ridicarea unor bariere comerciale – un scenariu toxic pentru comerțul liber global și pentru companiile orientate către export”, a scris el în sursa citată.

SUA și China fac concurența loială „practic imposibilă”

Pe lângă politica comercială a SUA, directorul executiv a atras atenția și asupra amenințării reprezentate de dezvoltarea tehnologică a Chinei: „China nu mai este doar un producător cu costuri reduse, ci a devenit un competitor tehnologic extrem de agresiv care, datorită vitezei sale uluitoare, amenință să depășească industrii europene cheie în domenii de viitor”, a scris el.

Succesul Chinei este rezultatul unei politici industriale de stat bine direcționate. Țara recurge la subvenții masive în sectoare industriale strategice-cheie și la o „politică valutară orientată în mod artificial către competitivitate”, potrivit lui Jenner.

Ambele contribuie la „distorsiuni sesizabile ale pieței și la supracapacitate”, a adăugat el.

Germania se confruntă cu amenințarea dezindustrializării

Jenner, în vârstă de 61 de ani, se află la conducerea Kärcher din 2001; în acest interval, a triplat atât numărul de angajați, cât și cifra de afaceri.

În prezent, el avertizează cu privire la un declin al economiei germane: „Pierderea a zeci de mii de locuri de muncă în industrie și scăderea volumului producției demonstrează că dezindustrializarea nu este o amenințare abstractă – ea are loc chiar acum.”

„Când se negociază închiderea unor fabrici și relocarea producției în sectoare industriale cheie din Germania, precum industria auto sau cea prelucrătoare, trebuie să fie clar chiar și pentru cel mai optimist observator: ne aflăm într-un moment de cotitură critic”, a adăugat el.

Până în prezent, Kärcher a reușit să depășească aceste momente dificile, a precizat Jenner.

Compania investește masiv în cercetare și dezvoltare, stabilind standarde în domenii precum roboții de curățenie, tehnologiile bazate pe baterii și digitalizarea tuturor segmentelor de activitate.

Potrivit companiei, peste 1.000 de angajați din întreaga lume lucrează în departamentul de cercetare și dezvoltare.

Kärcher a fost fondată în 1935. În 2025, compania a înregistrat o cifră de afaceri de aproape 3,5 miliarde de euro. Firma, care a rămas o afacere de familie, a realizat 86% din această sumă pe piețele externe.

Portofoliul Kärcher cuprinde peste 3.000 de produse destinate curățeniei și întreținerii, aparatele de spălat cu presiune fiind, probabil, cele mai cunoscute dintre acestea.

Sediul central al companiei se află în Winnenden, în landul Baden-Württemberg. Compania își desfășoară activitatea în 87 de țări și are 17.000 de angajați la nivel global.

Condițiile de afaceri și concurența neloială

Totuși, nici măcar „liderii în inovație”, așa cum își descrie Jenner propria companie – nu pot întotdeauna să facă față unor „condiții de operare tot mai dificile”.

Având în vedere creșterea accentuată a costurilor structurale și a celor cu forța de muncă, noile unități de producție și locurile de muncă suplimentare în Germania și în Europa sunt abia viabile din punct de vedere economic, a afirmat el. În acest context, Jenner critică dur guvernul german.

Prognozele privind o creștere economică de 1,3% în Germania sunt „prudent optimiste”, însă el avertizează să nu ne lăsăm amăgiți de acestea, susținând că este vorba despre o „creștere pe datorie” – stimulată artificial prin îndatorarea statului, comenzi în sectorul apărării și subvenții.

„Un impuls pe termen scurt, susținut prin îndatorare, nu poate înlocui o redresare reală și sustenabilă a investițiilor private”, a scris Jenner pentru Euronews.

„Cauzele slăbiciunii actuale sunt, în mare parte, de natură internă: o oboseală tot mai accentuată față de reforme și o frenezie a reglementărilor din partea instituțiilor guvernamentale, care mai degrabă împiedică decât facilitează investițiile”, a adăugat el. „În loc să încurajeze spiritul antreprenorial, reglementările, de la Bruxelles până la Berlin, înăbușă curajul de a îmbrățișa schimbarea.”

Jenner a crescut ca mezin al familiei pe ferma părinților săi din Winnenden. A studiat administrarea afacerilor și ingineria, continuând să lucreze la ferma familiei în paralel cu studiile, până când s-a alăturat companiei Kärcher, în 1991, pe un post de asistent. Valoarea muncii asidue i-a fost insuflată încă de pe ferma părintească.

„Succesul nu pică din cer; în cazul meu, el înseamnă 97% muncă asiduă și dedicare, 2% talent și 1% noroc.”

Concluzia sa: „Dacă dorim să ne asigurăm prosperitatea și standardele sociale, trebuie să recunoaștem din nou că crearea de valoare este premisa prosperității, și nu invers. Cine stă pe loc, ruginește, acest lucru este valabil atât pentru oameni, cât și pentru economii.”