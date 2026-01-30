Guvernul a modificat Codul fiscal pentru a evita dubla impozitare, la cererea OCDE

<1 minut de citit Publicat la 16:39 30 Ian 2026 Modificat la 16:40 30 Ian 2026

Guvernul va reveni cu o prevedere legislativă în acest sens. Foto: Guvernul României

Guvernul a aprobat, vineri, prin ordonanță, o modificare în Codul fiscal care vizează punerea în acord a dispozițiilor interne naționale cu Convenția-cadru OCDE privind impozitarea, relatează Agerpres.



Potrivit unui comunicat al Executivului, este vorba de abrogarea unui articol, la solicitarea OCDE, în contextul în care prevederile acestuia erau în contradicție cu angajamentele asumate de România, în perspectiva obținerii statutului de membru al OCDE.



Aspectele considerate problematice prin acest articol vizau:

generarea unor posibile situații de dublă impozitare și accesul la procedurile de soluționare pe cale amiabilă a diferendelor fiscale;

reflectarea corespunzătoare a dispozițiilor Convenției-cadru OCDE în materie fiscală, referitoare la nediscriminarea companiilor în ceea ce privește deductibilitatea;

„Guvernul va reveni cu o prevedere legislativă în acest sens, agreată prin dialog între instituțiile guvernamentale și OCDE. Decizia a fost luată în contextul în care România se află într-o etapă decisivă a procesului de aderare la OCDE, fiind obținute 19 din cele 25 de avize formale”, a transmis Guvernul într-un comunicat de presă.

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că țara noastră este în grafic cu aderarea la OCDE și „probabil că în vară vom intra”.

„Asta înseamnă un certificat că economia e competitivă și nouă invitație pentru companii să vină în România”, a spus șeful statului.