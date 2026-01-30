Guvernul pregăteşte scheme de ajutor pentru proiecte de investiţii de cel puţin un miliard de lei

Alexandru Nazare. sursa foto: Agerpres

Guvernul pregăteşte şi extinde pentru 2026 scheme de ajutor pentru proiecte de investiţii de cel puţin un miliard de lei, care vor beneficia de granturi, garanţii de stat, facilităţi fiscale şi acces simplificat la terenurile statului, a transmis, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

"Pe lângă măsurile fiscale, lucrăm la un pachet robust de instrumente financiare pentru investiţii. Relansarea nu se face prin consum pe termen scurt, ci prin investiţii, capital productiv şi finanţare mai ieftină. În acest sens, pregătim şi extindem scheme de ajutor pentru proiecte de investiţii de cel puţin un miliard de lei, care vor beneficia de granturi, garanţii de stat, facilităţi fiscale şi acces simplificat la terenurile statului. Ne adresăm atât companiilor nou înfiinţate, cu capital puternic, cât şi companiilor existente cu cifre de afaceri şi active semnificative", a spus Nazare într-un mesaj citit de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Adrian Nicuşor Nica, la lansarea studiului "Impactul socio-economic al industriei de băuturi răcoritoare din România".

Conform ministrului, complementar, prin Banca de Investiţii şi Dezvoltare, Guvernul susţine investiţii între 7 şi 50 de milioane lei, cu garanţii de până la 50% şi dobândă subvenţionată până la 5 ani.

"Aceasta este o schemă cu efect de levier ridicat, care mobilizează capitalul privat şi bancar şi susţine mai ales companiile medii şi IMM-urile. Pentru industria alimentară şi a băuturilor, acest tip de finanţare poate însemna modernizare a liniilor de producţie, investiţii în eficienţă energetică, ambalaje sustenabile şi digitalizare a logisticii", a precizat ministrul Finanţelor.

El a adăugat că vor exista facilităţi şi pentru companiile româneşti care exportă.

"Nu ne vom opri aici pentru companiile orientate spre export vom continua scheme de sprijin prin Eximbank. Scopul acestor scheme este acela de a face ca firmele româneşti să-şi consolideze prezenţa unei Europa Centrală, de Sud-Est şi în bazinul Mării Negre", a subliniat Alexandru Nazare.

Asociaţia Naţională pentru Băuturi Răcoritoare (ANBR), în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), a lansat, vineri, studiul "Impactul socio-economic al industriei de băuturi răcoritoare din România".

Cercetarea oferă o analiză amplă şi integrată a rolului economic şi social al industriei băuturilor răcoritoare, evaluând contribuţia acesteia la economie, ocuparea forţei de muncă, consum, investiţii şi bugetul de stat, precum şi efectele cumulate ale modificărilor fiscale şi de reglementare din ultimii ani. Analiza se bazează pe datele a 12 companii reprezentative, care concentrează aproximativ 94% din cifra de afaceri a sectorului.