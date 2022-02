PSD desființează măsurile propuse de Cîțu și invocă o mare criză bugetară

Guvernul discută luni seară măsurile de sprijin pentru facturile românilor, aplicabile de la 1 aprilie.

Printre aceste măsuri se află plafonarea până la maximum de 5% a adaosului comercial la distribuitori, reducerea cotei de TVA de la 19% la 5%, la facturile clienților casnici, dar și acordarea unor vouchere pentru consumatorii vulnerabili. În jur de 4 milioane de gospodării ar putea beneficia de aceste vouchere care vor fi folosite pentru plata facturilor. O altă măsură vizează creșterea producției de energie prin deschiderea unor hidrocentrale pe teritoriul țării.

Nu se știe însă câte din aceste măsuri vor rămâne în picioare.

Potrivit unor surse, măsurile care vin din partea PNL, cele privind facturile alături de cea vizând reducerea CAS de la 25% la 20%, ar avea un impact bugetar de 30,5 miliarde lei.

Suma este echivalentul a cât se strânge la buget din impozitul pe venit și salarii pentru tot anul 2022! Sau, la fel de bine, ar însemna echivalentul a trei luni de plată a tuturor pensiilor din România.

Așadar, rămâne de văzut ce măsuri se vor aplica de la 1 aprilie, în condițiile în care fiecare propunere este aprobată de o parte a coaliției și contestată de cealaltă parte.

O ordonanță de urgență privind toate aceste măsuri ar putea fi adoptată săptămâna viitoare.

PSD: Riscurile și efectele măsurilor PNL

- Economia romaneasca ar intra in criza bugetara in maximum 6 luni

- Deficitul bugetar ar creste de la 5,8% din PIB la 8,1% din PIB, agentiile de rating ar downgrada Romania imediat iar Comisia Europeana ar sanctiona Romania, inclusiv prin stoparea fondurilor europene si a celor din PNRR (Prin Procedura de Deficit Bugetar Excesiv)

- Costurile de finantare ar creste exploziv, facand imposibila finantarea Romaniei. Romania ar apuca astfel drumul Greciei din urma cu cativa ani, o țară îngenuncheată de creditori. Datoria ar creste exponential!

- 30,5 miliarde lei cat reprezinta impactul agregat al acestor masuri inseamna echivalentul a cat se strange la buget din impozitul pe salarii si venit pe tot anul 2022 sau ar insemna cu 50% mai mult decat se strange la buget din impozitul pe profit in tot anul 2022

- 30,5 miliarde lei cat reprezinta impactul agregat al acestor masuri inseamna echivalentul a 3 luni de plata a tuturor pensiilor din România sau echivalentul a 3 luni de plata a tuturor salariilor bugetarilor sau ar insemna ca investitiile pe tot anul 2022 sa scada de la 6,8% din PIB la 4,4% din PIB, adica o scadere cu 35% a investitiilor programate.

Romania nu-si permite astfel de experimente sinucigase în economie! Oricum PSD a intrat la guvernare intr-o perioada in care economia se afla deja in recesiune tehnica, era pe buza prapastiei! Cu masurile de mai sus, România ar fi impinsa in prapastie, cu consecinte dintre cele mai catastrofale din punct de vedere economic, social si politic! - susține PSD.