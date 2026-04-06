JPMorgan: AI va transforma lumea mai rapid decât internetul. Forța de muncă nu va ține pasul. "Uitați iluzia că lumea e în siguranță"

1 minut de citit Publicat la 17:27 06 Apr 2026 Modificat la 17:28 06 Apr 2026

Șeful JPMorgan și-a exprimat îndoiala că forța de muncă ar putea ține pasul cu transformările aduse de Inteligența Artificială.

Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase, a prognozat, luni, că adoptarea Inteligenței Artificiale, AI, va fi "mult mai rapidă" decât orice altă revoluție tehnologică anterioară, inclusiv cea a internetului, notează Agerpres, care citează EFE.

În scrisoarea sa anuală către acționarii celei mai mari bănci americane, Dimon a apreciat că investițiile în AI nu reprezintă o "bulă speculativă", ci un instrument care va aduce beneficii semnificative acelora care și-au pus banii în acest business.

"Nu cred că este o exagerare să spunem că AI va vindeca unele tipuri de cancer, va crea noi materiale compozite și va reduce decesele accidentale, printre alte rezultate pozitive. În timp, va scurta săptămâna de lucru în lumea dezvoltată", a estimat el.

Însă șeful JPMorgan a recunoscut că viteza transformărilor aduse de AI ar urma să depășească posibilitățile de adaptare a forței de muncă.

El a menționat planuri de a "reloca" angajații afectați.

Dimon a admis, de asemenea, că JPMorgan va implementa Inteligența Artificială "practic în fiecare funcție, aplicație și proces" al companiei pentru a îmbunătăți oferta de servicii.

Șeful JPMordgan despre războiele din Ucraina și Iran: Uitați de iluzia că lumea e în siguranță

În afara predicțiilor tehnologice, Jamie Dimon a lansat un avertisment cu privire la "peisajul tulburător" marcat de războiul din Ucraina, conflictul din Iran și tensiunile cu China.

Acest bancher subliniază că evenimentele respective au aruncat lumea într-o stare de incertitudine, care reconfigurează așteptările piețelor și determină reacția instituțiilor de credit.

"Provocările cu care ne confruntăm cu toții sunt considerabile. Lista este una lungă, dar în frunte se află războiul și violența teribilă care persistă în Ucraina, conflictul continuu din Iran și ostilitățile mai ample din Orientul Mijlociu, precum și activitatea teroristă și escaladarea tensiunilor geopolitice, în special cu China", a explicat el.

"Ne confruntăm cu posibilitatea unei inflații mai persistente și, în cele din urmă, a unor dobânzi mai mari decât se așteaptă în prezent piețele", a subliniat directorul JPMorgan.

Conform acestuia, conflictele internaționale în desfășurare "ar trebui să risipească definitiv iluzia că lumea este în siguranță".

În 2025, JPMorgan Chase a înregistrat venituri record pentru al optulea an consecutiv, ajungând la 185,6 miliarde de dolari.

Profitul net raportat a fost de 57 de miliarde de dolari.