Măsuri împotriva corupției la unul dintre cei mai mari distribuitori de energie electrică din România: Un sistem de prevenire a mitei

DEER implementează un standard internaţional anti-mită. Sursa colaj foto: Getty Images & Facebook/Distributie Energie Electrica Romania

Distribuţie Energie Electrică România (DEER) va implementa un standard internaţional pentru sistemele de management anti-mită, în cadrul unui demers care vizează consolidarea mecanismelor de prevenire şi gestionare a faptelor de corupţie, a anunţat miercuri compania, potrivit Agerpres.

"Implementarea standardului anti-mită depăşeşte sfera conformării la cerinţe şi reglementări. Reprezintă asumarea unui model de guvernanţă corporativă modernă, construit pe principii clare de transparenţă şi responsabilitate, care oferă garanţii suplimentare că toate activităţile şi procesele companiei se desfăşoară corect, echitabil şi fără compromisuri.

La nivelul companiei, principiul care guvernează întreaga abordare privind integritatea este unul clar şi fără echivoc: toleranţă zero faţă de orice formă de mită sau comportament corupt", se menţionează în comunicat.

În plan concret, acest sistem presupune dezvoltarea şi aplicarea unor politici şi proceduri specifice, evaluarea permanentă a riscurilor asociate faptelor de corupţie şi mită, consolidarea mecanismelor de control intern, instruirea continuă a personalului, precum şi existenţa unor canale dedicate de raportare şi gestionare a eventualelor situaţii care pot ridica suspiciuni privind încălcarea normelor de integritate, precizează sursa citată.

Conform sursei citate, implementarea acestui sistem este susţinută de o serie de măsuri deja realizate la nivelul companiei: elaborarea şi distribuirea materialelor informative dedicate, amplasarea de afişe în sedii şi în centrele de relaţii cu utilizatorii, organizarea sesiunilor de informare şi instruire pentru angajaţi, precum şi dezvoltarea mecanismelor interne de raportare şi monitorizare.

Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, este un operator naţional de distribuţie a energiei electrice, care acoperă 18 judeţe, reprezentând 40,7% din teritoriul României (97.196 kmp).