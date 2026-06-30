Leul s-a depreciat, marți, în raport cu euro și dolarul american. Gramul de aur s-a ieftinit ușor

<1 minut de citit Publicat la 15:10 30 Iun 2026 Modificat la 15:10 30 Iun 2026

Leul a pierdut teren și în faţa dolarului american. Sursa foto: Profimedia Images

Moneda naţională s-a depreciat marţi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2438 lei, în urcare cu 0,08 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2430 lei, potrivit Agerpres.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,6010 lei, în creştere cu 0,13 bani (+0,03%), faţă de luni, când s-a situat la 4,5997 lei.

Pe de altă parte, moneda naţională a urcat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6828 lei, în scădere cu 0,25 bani (-0,04%), faţă de 5,6853 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit marţi până la valoarea de 595,4411 lei, de la 596,5715 lei, în şedinţa precedentă.