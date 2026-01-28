Ministerul Dezvoltării a decontat peste 75,77 milioane de lei pentru lucrări realizate prin PNRR

Publicat la 16:14 28 Ian 2026

sursa foto: Ministerul Dezvoltării / Facebook

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a achitat suma totală de 75.777.999 de lei pentru 106 investiţii finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), din componentele C5 – Valul renovării şi C11 – Turism şi cultură, a anunţat, miercuri, ministrul Cseke Attila, relatează Agerpres.

Proiectele urmăresc creşterea eficienţei energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea şi renovarea seismică a unor clădiri publice şi a blocurilor de locuinţe.

În acelaşi timp, o parte dintre investiţii vizează dezvoltarea unui transport durabil, prin extinderea infrastructurii pentru trasee cicloturistice, potrivit MDLPA.

Situaţia detaliată a plăţilor efectuate poate fi consultată pe site-ul Ministerului Dezvoltării, la adresa www.mdlpa.ro/pages/plati.