Ministerul Finanţelor a împrumutat luni 700 milioane lei de la bănci.

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 700 milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Astfel, MF a atras 400 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 12 luni, la un randament mediu de 6,34% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 585 milioane lei.

Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 60 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni, scrie Agerpres.

De asemenea, ministerul a atras 300 milioane lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, cu o maturitate reziduală la 99 de luni, la un randament mediu de 7,16% pe an. Valoarea emisiunii a fost de 300 de milioane de lei, iar băncile au subscris 371,5 milioane de lei. Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 45 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna aprilie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 3,9 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark

Suma totală de 3,9 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 4,1 miliarde de lei mai mică faţă de cea care a fost programată în luna martie 2026, de 8 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.