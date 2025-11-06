Ministerul Finanţelor dă aproape 320 de milioane lei din Fondul de rezervă pentru finanţarea serviciilor sociale

Publicat la 14:13 06 Noi 2025

Ministerul Finanţelor dă aproape 320 de milioane lei din Fondul de rezervă pentru finanţarea serviciilor sociale. FOTO: Getty Images

Ministerul Finanţelor acordă 319,53 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru finanţarea serviciilor sociale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din întreaga ţară.

"Sprijinirea românilor, fie prin asigurarea continuităţii serviciilor sociale esenţiale, fie prin garantarea utilităţilor, rămâne o prioritate pentru Ministerul Finanţelor. Alocarea fondurilor din Fondul de Rezervă permite funcţionarea fără întreruperi a serviciilor de protecţie a copilului şi a centrelor pentru persoanele adulte cu handicap, astfel încât sprijinul să ajungă la cei mai vulnerabili.

Această măsură de urgenţă se adaugă altor instrumente implementate recent, prin care autorităţile locale beneficiază de resurse pentru investiţii şi pentru sistemele de termoficare, inclusiv prin mecanisme flexibile de finanţare din partea Trezoreriei. Obiectivul principal este utilizarea eficientă a resurselor publice acolo unde impactul social este semnificativ şi pot fi acoperite necesităţile urgente", a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat într-un comunicat al ministerului de resort, citat de Agerpres.



Proiectul a fost iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, "ca răspuns la solicitările consiliilor judeţene privind necesitatea suplimentării fondurilor pentru protecţia copilului, centrele pentru persoane adulte cu handicap şi căminele pentru persoane vârstnice".



Astfel, sumele alocate vor permite autorităţilor locale să asigure continuitatea şi calitatea serviciilor sociale destinate celor mai vulnerabile categorii ale populaţiei, în contextul creşterii cheltuielilor cu personalul şi al evoluţiei preţurilor.



Totodată, actul normativ prevede posibilitatea ca excedentul bugetar local şi disponibilităţile din secţiunea de funcţionare să poată fi utilizate cu prioritate pentru finanţarea serviciilor sociale. Această măsură asigură stabilitatea şi continuitatea serviciilor sociale la nivel local şi sprijină protejarea categoriilor vulnerabile.



Prin alocarea acestor fonduri, Ministerul Finanţelor îşi reafirmă rolul de partener activ al administraţiei publice locale şi centrale în asigurarea stabilităţii şi sustenabilităţii serviciilor sociale destinate categoriilor vulnerabile, precizează sursa citată.