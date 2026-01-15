„Naționalismul resurselor” zguduie piețele: Aurul ar putea ajunge la 5.000 de dolari, iar argintul la 100, spun investitorii

Aurul ar putea ajunge la 5.000 de dolari, iar argintul la 100, spun investitorii. Foto: Getty Images

Aurul și argintul au încheiat anul 2025 la maxime istorice, după creșteri spectaculoase, iar administratorii de fonduri mizează pe atingerea unor noi praguri-record în acest an. Cererea este alimentată de constrângeri pe partea de ofertă, tensiuni geopolitice și îngrijorări legate de independența băncilor centrale, scrie CNBC.

Luni, aurul a atins un nou record, depășind 4.600 de dolari pe uncie, după ce au apărut informații potrivit cărora Jerome Powell, președintele Rezervei Federale a SUA, este vizat de o anchetă penală legată de renovarea sediului Fed, un proiect de 2,5 miliarde de dolari. Până miercuri dimineață, aurul spot a continuat să urce, fiind tranzacționat în jurul valorii de 4.633,46 dolari pe uncie. În același timp, argintul spot, care a depășit marți pentru prima dată pragul de 90 de dolari, se tranzacționa la aproximativ 90,42 dolari pe uncie, în creștere cu 3,5%.

„Naționalismul resurselor” împinge metalele în sus

Daniel Casali, partener pe strategie de investiții la administratorul britanic de avere Evelyn Partners, a declarat marți că echipa sa are o perspectivă foarte pozitivă atât asupra aurului, cât și asupra argintului. Potrivit acestuia, instabilitatea geopolitică - de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, până la anunțurile privind așa-numitele tarife de „ziua eliberării”, făcute de președintele american Donald Trump în aprilie anul trecut - a creat un climat de incertitudine care continuă să susțină prețul aurului.

Din cauza intensificării conflictelor comerciale, Casali spune că se conturează un mediu de „naționalism al resurselor”, care stimulează în continuare piețele metalelor prețioase.

„Când Trump a început să majoreze tarifele, China a reacționat, iar ceea ce am văzut a fost, aș spune, o confruntare între SUA și China în zona naționalismului resurselor”, a declarat el pentru CNBC.

„China a răspuns [după ziua eliberării] prin restricționarea exporturilor de pământuri rare - iar SUA au descoperit că aceste materiale sunt absolut esențiale pentru apărare, tehnologie, inteligență artificială, practic pentru orice”. a adăugat Casali. „Apoi, dacă ne uităm puțin mai departe, apar restricțiile la exportul de argint. Și, din nou, argintul este esențial pentru tehnologia AI, vehicule electrice, energie regenerabilă - este o componentă critică a producției industriale din SUA și din Occident”.

Investitorii așteaptă acum un posibil rezultat al unei întâlniri față în față între Donald Trump și președintele Chinei, Xi Jinping, programată pentru luna aprilie.

Doar în prima săptămână din 2026, înlăturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către SUA și discuțiile de la Casa Albă privind o eventuală acțiune militară pentru aducerea Groenlandei sub control american au crescut miza politică și au amplificat incertitudinea care stă la baza raliului metalelor prețioase.

„Ambii președinți își poziționează țările pentru a obține pârghii de negociere unul față de celălalt”, a spus Casali, referindu-se la liderii SUA și Chinei. „China are exporturile de pământuri rare și argint, printre altele. Iar ceea ce face Trump acum este să încerce să limiteze resursele care ajung în China, precum petrolul venezuelean - cea mai mare parte a energiei Venezuelei merge spre China, iar Trump vrea ca firmele americane să controleze acest petrol”.

„Sunt multe piese geopolitice care se mută pe tabla de șah, dar mesajul-cheie este că naționalismul resurselor poate împinge prețurile aurului și argintului tot mai sus”, a concluzionat el.

Argint la 100 de dolari, aur la 5.000

Într-o declarație pentru CNBC, Ned Naylor-Leyland, manager de investiții în cadrul echipei de aur și argint de la Jupiter Asset Management, a spus marți că este „absolut” posibil ca aurul să atingă pragul de 5.000 de dolari în acest an, iar argintul să depășească nivelul de 100 de dolari pe uncie.

Având în vedere factorii de bază care împing metalele în sus, investitorii „ar trebui să presupună că acest lucru se va întâmpla cu siguranță în acest an”. a adăugat el.

În 2025, aurul spot a crescut cu aproximativ 65%, stabilind mai multe recorduri de preț, în timp ce argintul a avansat cu circa 150%. De la începutul lui 2026, aurul este în creștere cu 7,1%, iar argintul a câștigat deja încă 26,6%.

Naylor-Leyland a mai spus că se așteaptă ca aurul să urmeze un parcurs similar și în acest an, cu argintul drept performerul principal și în 2026.

La fel ca Daniel Casali, el a indicat penuria de argint fizic, generată de controalele la export impuse de Beijing anul trecut.

„Argintul dispare acum, practic, către China și India - în Shanghai se plătește un premium de aproximativ 10 dolari”, a spus el, adăugând că piața argintului se concentrează tot mai mult pe lingouri fizice, ceea ce sugerează că prețul poate urca „substanțial”.

„Dacă vom continua să vedem această diferență foarte mare între prețul plătit în Shanghai și cel afișat pe ecrane în Occident, atunci argintul fizic rămas - fie în piețele futures din New York, fie în Londra - va continua să se îndrepte spre est”.