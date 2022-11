Nou termen pentru anunţul despre creşterea pensiilor. Declaraţia făcută de Marius Budăi

Guvernul nu a luat încă o decizie în privinţa pensiilor. Seniorii României sunt rugaţi de guvernanţi să mai aibă răbdare ca să afle cât le vor creşte pensiile.

Sursa foto: ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO

Motivul invocat este faptul că nu s-au terminat calculele bugetare, a spus miercuri ministrul Muncii, Marius Budăi, care a îndemnat la prudenţă în această perioadă de criză.

Iniţial, procentajul cu care se măresc pensiile trebuie să fie anunţat în aceste zile, însă ofialul de la Muncă a precizat că va veni cu un răspuns peste o săptămână.

"Noi am discutat și am avut o propunere de o majorare de cel puțin 10%, am discutat în ultimul timp despre o anvelopă bugetară de 15% cu o majorare a pensiei, nu a veniturilor, o majorare a punctului de pensie pentru toată lumea și o majorare diferențiată, adică acordarea de sprijin pentru categoriile vulnerabile.

Spuneam de acea variantă, de o anvelopă bugetară de 15%, mă bucur că și domnul guvernator este de acord cu noi.

Însă vă reamintesc că în perioade de criză trebuie să avem solidaritate socială și să sprijinim categoriile vulnerabile.

Vom lua decizia finală în coaliție și cu siguranță comunicăm.

Nu vreau să avansez nicio sumă pentru că nu vreau să dau nicio speranță nimănui pe care ulterior să nu o putem îndeplini.

Discuțiile sunt pe final în coaliție, suntem pe final cu construcția bugetului celor două legi, bugetul asigurărilor de stat și bugetul de stat și cred că într-o săptămână sau o săptămână şi jumătate avem decizia finală", precizat, miercuri, ministrul Muncii, Marius Budăi.