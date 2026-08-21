O echipă a agenției japoneze care finanțează metroul spre Otopeni a venit să vadă cum merg lucrările pe șantier

2 minute de citit Publicat la 11:17 21 Aug 2026 Modificat la 11:18 21 Aug 2026

O echipă a Agenției de Cooperare Internațională a Japoniei a inspectat lucrările la Magistrala 6 de metrou, care va face legătura între București și Aeroportul Henri Coandă.FOTO Facebook Metrorex

O echipă a Agenției de Cooperare Internațională a Japoniei a inspectat lucrările la Magistrala 6 de metrou, care va face legătura între București și Aeroportul Henri Coandă. JICA finanțează o parte importantă a proiectului, iar două companii japoneze sunt implicate în supravegherea și managementul lucrărilor.

Misiunea de monitorizare s-a desfășurat la București în perioada 17–19 august 2026 și a vizat proiectul cofinanțat prin Acordul de împrumut ROM-P5.

Programul delegației japoneze a inclus ședințe despre evoluția proiectului și vizite pe șantierele viitoarelor stații. Echipa Metrorex, coordonată de directorul general Mariana Miclăuș, a prezentat stadiul lucrărilor, progresele înregistrate și etapele care urmează.

Implicarea Japoniei nu se limitează la inspecțiile periodice. JICA a acordat României un împrumut pentru realizarea Magistralei 6, prin acordul ROM-P5 semnat în 2010 și ratificat prin Legea 228/2010. Banii japonezi sunt folosiți, alături de fondurile de la bugetul de stat, pentru proiectarea și construirea Secțiunii Nord, dintre stația Tokyo și Aeroportul Otopeni.

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Două companii japoneze, PADECO și Oriental Consultants Global, fac parte, împreună cu societatea românească Metroul SA, din asocierea care supervizează proiectul. Rolul lor include managementul construcției, verificarea progresului și supravegherea respectării cerințelor tehnice. PADECO este compania care conduce asocierea de consultanță, potrivit informațiilor publicate de Ambasada Japoniei în România.

Companiile japoneze nu execută însă direct tunelurile și stațiile. Lucrările de structură sunt împărțite între două asocieri de constructori. Secțiunea Sud, dintre 1 Mai și Tokyo, este realizată de asocierea Alsim Alarko–Makyol, iar Secțiunea Nord, dintre Tokyo și Aeroportul Otopeni, de asocierea Gülermak–Somet. Datele oficiale ale proiectului confirmă atât constructorii celor două loturi, cât și componența echipei de supervizare.

Magistrala 6 va avea o lungime de 14,2 kilometri de cale dublă și 12 stații noi. Linia este împărțită în două secțiuni și urmează să fie deservită de 12 trenuri noi.

Secțiunea Sud are 6,6 kilometri și cuprinde stațiile Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa și Tokyo. Această parte a proiectului beneficiază de finanțare de la bugetul de stat și din fonduri europene.

Secțiunea Nord are 7,6 kilometri și include stațiile Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu și Aeroport Otopeni. Proiectarea și execuția acestei porțiuni sunt finanțate din bugetul de stat și prin creditul extern acordat de JICA. Constructorul desemnat este asocierea Gülermak–Somet, potrivit paginii oficiale a Secțiunii Nord.

Noua magistrală va asigura o legătură directă între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă, fără ca pasagerii să fie nevoiți să schimbe trenul la stația 1 Mai. Proiectul este declarat de utilitate publică și de interes național și face parte din dezvoltarea rețelei transeuropene de transport TEN-T.