Păreri împărțite în CES privind reducerea accizelor. Companiile cer mai mult timp să actualizeze sistemele. Ședință de Guvern la 14.00

Păreri împărțite în CES privind reducerea accizelor. Companiile cer mai mult timp să actualizeze sistemele.

Guvernul se reunește vineri, de la ora 14.00, în ședință extraordinară pentru a adopta ordonanța prin care acciza la motorina va fi redusă cu 30 de bani pe litru. Executivul va limita și posibilitatea ca benzinăriile să creasca prețurile de mai multe ori pe zi. Guvernul estimează că pretul motorinei ar putea să scadă cu 11%. În ședința CES, nu a fost consens pe votul părților, patronatele sugerând că reducerea temporară a accizei nu se poate aplica imediat și că e nevoie de cel puțin trei zile pentru ca operatorii să poată să schimbe sistemele.

Ordonanța de urgență care urmează să fie discutată de Guvern în ședința programată la ora 14:00 prevede reducerea prețului la motorina standard cu 0,30 lei pe litru. Măsura echivalează cu o scădere a accizei de aproximativ 11%.

În forma actuală, Guvernul a prevăzut ca măsura să intre în vigoare imediat după publicarea ordonanței în Monitorul Oficial.

Totuși, în cadrul ședinței Consiliului Economic și Social, companiile au avertizat că nu pot aplica reducerea într-un interval atât de scurt și că au nevoie de cel puțin trei zile pentru a-și actualiza sistemele. Ministerul Finanțelor a transmis că va ține cont de această observație, astfel că ordonanța ar putea fi modificată în acest sens.

Până în acest moment, nu a fost identificată o soluție pentru șoferii care alimentează cu benzină. Premierul a explicat că măsura a fost adoptată exclusiv pentru motorină, întrucât în acest segment s-au înregistrat cele mai mari scumpiri.

Proiectul de ordonanță prevede și că benzinăriile vor putea majora prețurile o singură dată pe zi, până la ora 12:00. În schimb, eventualele reduceri de preț vor putea fi operate în orice moment al zilei.

Documentul conține și prevederi privind suprataxarea companiilor din domeniu. Mai exact, este introdusă o taxă de 60% aplicată veniturilor extraordinare obținute în contextul actualei crize a carburanților. Mecanismul se bazează pe stabilirea unor cote în funcție de prețul barilului de petrol, pentru un interval cuprins între 70 și 140 de dolari pe baril.

În acest cadru, statul va impune contribuții cuprinse între 1,5% și 9,99%, sume care vor trebui plătite lunar de companiile din industria petrolieră pe durata perioadei de criză. Potrivit proiectului, aceste măsuri ar urma să rămână în vigoare timp de trei luni.

Ministerul Finanțelor a publicat, joi seară, proiectul de Ordonanță de Urgență care prevede reducerea temporară a accizei la motorina standard cu 0,3 lei/litru și instituirea unei contribuții de solidaritate aplicabilă operatorilor economici care exploatează și/sau prelucrează țiței extras de pe teritoriul României, în situațiile în care prețul mediu lunar al țițeiului Brent depășește pragul de 70 dolari/baril. Potrivit unui comunicat al Ministerului, transmis Agerpres, impactul bugetar estimat al reducerii accizei este de aproximativ 610 miliarde de lei, în timp ce veniturile din contribuția de solidaritate sunt evaluate între 70 și 650 de miliarde lei, în funcție de evoluția prețului petrolului.

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, joi seară, că "am luat decizia ca mâine (n.r. vineri) să promovăm, printr-o ședință de guvern, o reducere, de săptămâna viitoare, a accizei cu 30 de bani, care reprezintă aproximativ 11% din valoarea accizei". Astfel, motorina se va ieftini cu 30 de bani pe litru. Nu şi benzina, iar Bolojan a explicat, la Europa FM, de ce se întâmplă acest lucru: Peste 75% din consumul României este motorină, atât pentru că are o componentă importantă pe transportul de călători, transportul de mărfuri și tot ce mișcă, în general, și susține economia. Creșterea la benzină este mult mai mică decât cea la motorină. Practic, creșterile la motorină au fost duble ca impact față de cele de la benzină".