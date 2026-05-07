Prima reacție de la BNR despre recordurile istorice pentru euro: „Încercăm să gestionăm situația, dar răspunsurile sunt în altă parte”

FOTO: Agerpres

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, a declarat joi că românii trebuie să se aștepte la fluctuații ale cursului valutar, pe fondul crizei politice. În mai puțin de o oră, BNR va anunța cursul oficial, după recordul istoric înregistrat ieri de euro.

"E o perioadă de instabilitate, ea se simte de pieţe, e o perioadă tulbure. Sunt multe răspunsuri pe care pieţele le aşteaptă din partea situaţiei politice şi financiare din România.

În perioada următoare probabil vom asista la variaţii ale cursului, probabil în ambele direcţii, dar până când nu avem nişte răspunsuri clare în ceea ce priveşte stabilitatea politică-financiară a României, tensiunile pot continua.

Este o situaţie prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Naţională cu toate resursele şi armele pe care le avem la dispoziţie, dar trebuie să înţelegem că răspunsurile sunt în altă parte, nu sunt la Banca Naţională, pentru liniştirea pieţelor", a spus Dan Suciu.



Acesta a fost întrebat de jurnalişti dacă există posibilitatea să se ajungă la un curs ridicat, de 6 lei pentru un euro.



"Noi nu avansăm cifre, nici niveluri. Trebuie să găsim un optim pentru situaţia dată, ţinând cont de toate resursele pe care le avem şi de toate constrângerile în care operăm, cele legate de, cum spuneam, găsirea unui răspuns la întrebarea legată de guvernare şi de stabilitatea financiară. Daţi-mi voie să nu mai fac alte comentarii, e o situaţie în care orice cuvânt poate fi interpretat pe pieţe, aşa că suntem cu toţii, până la urmă, în aceeaşi barcă în care ne dorim un curs cât mai rezonabil", a explicat Dan Suciu.

Euro a atins miercuri un nou maxim istoric în raport cu leul, după ce cursul a urcat de la 5,26 lei pentru un euro. Deprecierea monedei naționale continuă în contextul crizei politice.

Euro a ajuns la 5,2668 lei, potrivit cursului BNR.

Euro a crescut de la 5,21 lei, cât a fost marți, la 5,26 lei.

