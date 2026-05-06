Leul rămâne sub presiune la o zi după moțiune. Euro ajunge la 5,23 lei pe piața interbancară

Leul se tranzacționează miercuri, 6 mai, la un curs de 5,23 lei pentru un euro pe piața interbancară, la o zi după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Pe piața titlurilor de stat, dobânzile se situează la 7,29%, în ușoară scădere față de ziua precedentă, când randamentele ajunseseră la aproximativ 7,4%. Evoluția indică o temperare moderată a presiunii asupra costurilor de finanțare ale statului, deși nivelul dobânzilor rămâne ridicat.

În același timp, Bursa de Valori București este pe verde. Principalul indice al pieței înregistrează o creștere de 0,4%, semn că investitorii continuă să manifeste apetit pentru activele locale, în pofida tensiunilor de pe piața valutară și a randamentelor încă ridicate la titlurile de stat.

Piețele au reacționat rapid după ce a picat Gvernul la moțiune iar moneda națională s-a depreciat, iar euro a ajuns marți la un nou curs istoric: 5,2 lei. Asta înseamnă rate mai mari pentru cei care au credite în euro la bănci, chirii mai scumpe pentru cei care stau în marile orașe dar și scumpiri la raftul magazinului.

România este țara care se hrănește tot mai mult din import: în primele două luni ale anului am importat mnâncare în valoare de 1,86 miliarde €. Importăm orez, zahăr, dar și fructe și legume. Toate acestea se plătesc în euro, și deci nota de plată va crește când vom importa. Economiștii se așteaptă la un plus de 3 procente la inflație doar din cauza creșterii euro.

În paralel, și costurile la care se împrumută statul cresc tot mai mult. Dobânzile la împrumuturile pe 10 ani erau marți la 7,4%, în creștere cu un punct procentual față de februarie. Iar statul are nevoie de bani pentru a finanța cheltuielile: plata salariilor, pensiilor dar și investițiile care trebuie făcute. Dobânzi mai mari înseamnă o notă de plată mai mare pentru statul român, implicit pentru noi toți.

Și pe bursă au reacționat investitorii: 33 de miliarde de lei s-au pierdut în ultimele două săptămâni și jumătate de pe bursa de la București.

Iar toate vin în contextul în care românii au o viața tot mai scumpă declanșată și de crizele geopolitice. Motorina se apropie şi în Bucureşti de pragul de 10 lei pe litru. În unele benzinării din ţară deja a ajuns să coste peste 10 lei. Şi benzina standard a sărit weekendul acesta de pragul de 9 lei pe litru. Luni, la început de săptămână, motorina era 9,22 lei, iar benzina 8,83 lei. Ceea ce înseamnă că în mai puţin de o săptămână,un şofer a ajuns să plătească aproape 40 de lei în plus pe un plin.