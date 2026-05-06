Cât costă motorina şi benzina miercuri, 6 mai, în prima zi după demiterea Guvernului Bolojan

Carburanţii comercializaţi la pompă şi-au menţinut preţurile ridicate şi miercuri, 6 mai, în prima zi de după demiterea Guvernului Bolojan, prin moţiune de cenzură. În general, motorina şi benzina costă tot cât marţi, un semn că războiul din Iran şi criza politică din România împiedică ieftinirea combustibilului. Astfel, la una dintre benzinăriile monitorizate, în Bucureşti, un litru de motorină standard se vinde cu 9,94 lei, iar benzina standard are un preţ de 9,12 lei pe litru. Un litru de GPL costă 4,32 lei.

Carburanţii premium şi-au păstrat şi ei nivelurile mari de preţ. Motorina premium se comercializează cu 10,45 lei/litru, iar benzina premium se vinde, la pompă, cu 9,82 lei/litru.

Cât costă barilul de petrol

Contractele futures pentru țițeiul de referință internațional Brent cu livrare în iulie au scăzut marți cu 1,26%, ajungând la 113 dolari pe baril, în timp ce contractele futures pentru țițeiul american West Texas Intermediate au pierdut 2,12%, ajungând la 104,16 dolari pe baril. Brent și WTI au încheiat luni cu 6%, respectiv 4% mai mult.

Stocurile globale de petrol nu sunt încă la niveluri extrem de scăzute, dar ritmul scăderilor și distribuția inegală între regiuni ridică îngrijorări cu privire la penuriile localizate, a scris Goldman Sachs.Directorul general al Chevron, Mike Wirth, a avertizat luni că deficitul de combustibil reprezintă o preocupare tot mai mare în unele regiuni ale lumii, deoarece strâmtoarea rămâne închisă.