Primăria unui oraș din România anunță că reduce noile impozite, din februarie, și roagă locuitorii să nu le achite încă

Orașul Sfântu Gheorghe din județul Covasna. Sursa foto: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Primăria municipiului Sfântu Gheorghe din județul Covasna a anunţat, joi, revizuirea politicii fiscale locale şi reducerea mai multor impozite, după reacţiile venite din partea comunităţii. Anunţul a fost făcut de primarul Antal Arpad, printr-o declaraţie publicată, joi, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Edilul, aflat în funcţie de 17 ani, a explicat că decizia vine în urma discuţiilor purtate în ultimele zile cu locuitorii oraşului, care şi-au exprimat îngrijorările legate de creşterea costurilor de trai.

Antal Arpad a subliniat că un lider responsabil trebuie să ţină cont de vocea comunităţii şi să îşi adapteze deciziile la realitate, iar, în acest context, împreună cu deputatul Miklos Zoltan, preşedintele organizaţiei UDMR Sfântu Gheorghe, a decis regândirea şi revizuirea politicii fiscale locale.

„Am decis să regândim şi să revizuim politica fiscală”

„Pentru anul 2026 am avut planuri mari. Am crezut că acesta ar putea fi anul cu cea mai mare dezvoltare din toate timpurile. În ultimele zile, însă, am discutat cu mulţi oameni, le-am ascultat plângerile, temerile şi i-am înţeles. După acestea, mi-a devenit clar că pe mulţi nu îi preocupă acum încotro se dezvoltă oraşul peste cinci sau zece ani, ci cum pot să trăiască de la o lună la alta.

Consider că nu este un lider bun cel care îşi menţine opinia în orice circumstanţe, ci cel care aude vocea şi plângerile oamenilor şi este capabil să facă schimbări în interesul oamenilor şi al comunităţii. Am înţeles că trăim vremuri grele, că nu este momentul acum să punem poveri suplimentare pe umerii familiilor (...)

Sunt un om hotărât, dar îmi adaptez întotdeauna deciziile la realitate. Acum, protejarea comunităţii a fost prioritară, motiv pentru care am decis, împreună cu Miklos Zoltan, preşedintele Organizaţiei UDMR Sfântu Gheorghe, să regândim şi să revizuim politica fiscală, a declarat primarul Antal Arpad.

Ce impozite pe proprietăți și mașini vor plăti locuitorii din Sfântu Gheorghe conform noilor măsuri

Potrivit anunţului, noile măsuri prevăd că impozitele pentru locuinţe şi terenuri deţinute de persoane fizice vor fi stabilite la nivelul minim permis de lege, impozitul auto va rămâne la nivelul de anul trecut, iar impozitul pentru autovehiculele hibride va fi redus la nivelul minim legal.

Pentru persoanele juridice, impozitul pentru terenuri va fi redus, de asemenea, la nivelul minim, pentru autovehicule, la nivelul de anul trecut, pentru hibrid va fi diminuat la nivel minim, iar impozitele pe clădiri vor rămâne neschimbate.

Primarul Antal Arpad a precizat că noua hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 2 februarie, după adoptarea modificărilor de către Consiliul Local. Cetăţenii care nu au achitat încă impozitele sunt rugaţi să nu efectueze plata în luna ianuarie, iar celor care au plătit deja li se va restitui diferenţa.

Totodată, pentru a asigura predictibilitate fiscală, administraţia locală a decis ca impozitele pentru anul 2027 să fie stabilite încă din luna aprilie a acestui an, astfel încât contribuabilii să îşi poată face planuri din timp.

Primarul din Sfântu Gheorghe voia să propună organizarea unui referendum pe tema taxelor şi impozitelor

În aceste condiţii, primarul Antal Arpad consideră că organizarea referendumului pe tema impozitelor, care ar fi urmat să aibă loc pe 1 martie, nu mai este necesară.

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe anunţase cu o zi în urmă, miercuri, că va propune Consiliului Local organizarea unui referendum pe tema taxelor şi impozitelor, în data de 1 martie, pe fondul nemulţumirilor apărute în rândul cetăţenilor în urma majorării acestora.

Alianţa Maghiară din Transilvania a demarat recent o campanie de strângere de semnături la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe pentru revizuirea nivelului taxelor şi impozitelor locale care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, pe care le consideră excesiv de mari.

Preşedintele organizaţiei judeţene, Kolcza Istvan, a declarat, pentru Agerpres, că actuala politică fiscală pune o presiune prea mare atât asupra persoanelor fizice, cât şi asupra mediului de afaceri, prin urmare se solicită revizuirea hotărârii Consiliului local şi reducerea taxelor şi impozitelor locale la nivelul minim permis de lege.

În cursul zilei de luni, peste 100 de persoane au protestat în faţa Primăriei Sfântu Gheorghe faţă de majorarea taxelor şi impozitelor locale, susţinând că noile taxe pun o presiune suplimentară asupra populaţiei şi vor afecta semnificativ nivelul de trai.

Primarul Antal Arpad a venit în faţa protestatarilor pentru a le explica motivele care au stat la baza deciziei de majorare a impozitelor, subliniind că impozitele pe locuinţe pentru persoanele fizice au fost stabilite la nivelul minim permis de lege, aşa cum a fost în ultimul deceniu, şi că modificările privind alte categorii de taxe sunt legate de schimbările aduse Codului Fiscal şi de angajamentele asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).