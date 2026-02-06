Proiect: Persoanele care îşi plătesc impozitul pe venit până la 15 aprilie 2026 ar putea primi o bonificaţie de 3%

Persoanele care îşi plătesc impozitul pe venit până la 15 aprilie 2026 ar putea primi o bonificaţie de 3% FOTO: Inquam Photos / Alex Nicodim

Persoanele fizice ar putea primi o bonificație de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025 dacă își plătesc impozitul și contribuțiile la pensii și la sănătate, integral, până la data de 15 aprilie 2026, potrivit proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri de relansare economică, publicat de Ministerul Finanțelor.

'În vederea îmbunătățirii conformării voluntare a contribuabililor persoane fizice, precum și pentru stimularea plății obligațiilor fiscale, se impune încurajarea contribuabililor persoane fizice de a achita sumele datorate și de a depune declarația unică, prin acordarea unei bonificații la plata impozitului pe venit datorat pentru veniturile anului 2025, pentru care există obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice. Astfel, se propune, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, reglementarea unui mecanism de acordare a unei bonificații de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, pentru care există obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice', se precizează în documentul citat.



Potrivit Ministerului Finanțelor, bonificația se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile realizate în anul 2025, inclusiv contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care au optat în anul 2025 pentru plata acesteia, se sting prin plată și/sau compensare, integral până la data 15 aprilie 2026, inclusiv; declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se depune până la 15 aprilie 2026 inclusiv.



Bonificația de 3% se acordă numai pentru impozitul pe venit stabilit prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice.



De asemenea, în cazul modificării, ulterior datei de 15 aprilie 2026, a nivelului obligațiilor fiscale reprezentând impozit pe venit, contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2025, dreptul contribuabilului la bonificație se menține în situația în care obligația depunerii declarației unice a fost îndeplinită până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv și s-a efectuat plata obligațiilor fiscale stabilite prin aceasta până la aceeași dată.



În situația în care contribuabilii au depus până la data intrării în vigoare a actului normativ sau depun ulterior, până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, fără acordarea bonificației, pot beneficia de aceasta, prin depunerea unei declarații rectificative.



În cazul veniturilor din străinătate realizate în anul 2025 pentru care sunt aplicabile prevederile Convențiilor de evitare a dublei impuneri, bonificația se acordă prin aplicarea procentului de 3% asupra impozitului pe venit datorat rezultat după aplicarea regulilor de evitare a dublei impuneri.



'Măsura privind acordarea bonificațiilor reprezintă o fereastră de oportunitate pentru contribuabili, iar aplicarea acesteia este limitată în timp, respectiv până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv. După data de 15 aprilie 2026, acordarea bonificațiilor în cazul impozitului pe venit nu mai este posibilă. Acordarea bonificației numai până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv, are în vedere creșterea conformării voluntare la declarare și plată pentru contribuabilii persoane fizice', precizează inițiatorii proiectului de act normativ.



Codul fiscal prevede că Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (Formularul 212) se completează de către persoanele fizice care, în anul 2025, au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și se depune până la 26 mai 2026.



Și companiile vor putea beneficia de o bonificație de 3% pentru plata impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor dacă au depus toate declarațiile conform vectorului fiscal și au stins integral și la termenele prevăzute de lege impozitul pe profit anual/impozit pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului 2025/anului fiscal modificat care începe în anul 2025, după caz