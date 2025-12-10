Record istoric pentru argint: A depășit 60 de dolari pe uncie și continuă să urce

Argintul a atins un nou maxim istoric. Foto: Getty Images

Cotaţia argintului şi-a continuat miercuri aprecierea, după ce marţi a depăşit pentru prima dată pragul de 60 de dolari pe uncie, pe fondul restricţiilor cu privire la ofertă precum şi al pariurilor privind o nouă relaxare a politicii monetare din partea Rezervei Federale americane, transmite Bloomberg, preluată de Agerpres.

Metalul alb s-a apreciat miercuri cu 1,6%, ajungând la un record de 61,6145 dolari pe uncie. Avansul său rapid din ultimele zile a fost susţinut de pariurile speculative, conform cărora banca centrală a SUA va decide o reducere a dobânzii de referinţă cu un sfert de punct la sfârşitul reuniunii sale din 9 - 10 decembrie. Costurile de împrumuturi mai mici sunt de obicei un factor favorabil pentru metalele preţioase. Pe pieţele de obligaţiuni, randamentele globale au crescut la maxime care ultima dată au fost înregistrate în 2009.

"Argintul are un fundament speculativ. Odată ce ai un impuls ascendent, acesta tinde să aducă mai mulţi bani", a declarat David Wilson, director de strategie la BNP Paribas SA.

În paralel, piaţa priveşte şi dincolo de decizia Fed din această săptămână, în căutarea unor indicii despre politica monetară a SUA de anul viitor. Kevin Hassett, favoritul preşedintelui Donald Trump pentru a-l înlocui pe Jerome Powell în funcţia de preşedinte al Fed, a declarat marţi că există loc pentru o reducere substanţială a dobânzilor.

Argintul şi-a dublat valoarea în acest an, eclipsând creşterea de 60% înregistrată de aur. Creşterea argintului a accelerat după o criză istorică a ofertei în octombrie. Deşi această criză s-a atenuat, pe măsură ce mai mult argint ajunge în seifurile din Londra, ratele dobânzilor rămân ridicate, un indiciu al restricţiilor persistente. Alte pieţe se confruntă acum cu constrângeri de ofertă, stocurile chinezeşti fiind la minimele ultimului deceniu.

Creşterea cotaţiilor la argint a fost susţinută şi de intrările fondurilor tranzacţionate la bursă. Săptămâna trecută, mai mulţi bani au intrat în ETF-uri garantate cu argint decât în orice altă săptămână de după luna iulie. Volumele de cumpărături pentru cel mai mare fond de acest fel au crescut marţi la un nivel similar cu cel observat în timpul crizei ofertei, ceea ce arată că investitorii se poziţionează pentru o continuare a creşterii.

Având în vedere creşterea de aproximativ 20% din ultimele trei săptămâni, "logic, ar trebui să vedem o corecţie. Dar, având în vedere sentimentele pozitive puternice de pe piaţă în acest moment, unii vorbind despre o cotaţie de 100 de dolari la argint, este foarte posibil ca impulsul să continue", crede David Wilson.