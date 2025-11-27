Argintul depășește aurul. De ce metalul mai puțin celebru aduce câștiguri mai mari

6 minute de citit Publicat la 14:52 27 Noi 2025 Modificat la 14:54 27 Noi 2025

Pe măsură ce ne apropiem de finalul anului, devine tot mai evident că argintul a fost metalul care a strălucit cel mai puternic în 2025. Metalul alb a înregistrat una dintre cele mai puternice creșteri din ultimele decenii, depășind aurul, rivalul său natural. Argintul a depășit în tăcere aurul în generarea de randamente pentru investitori și, având în vedere cererea în creștere pentru tehnologia verde, cum ar fi panourile solare și mașinile electrice, are o perspectivă pe termen lung mai convingătoare.

Prețul spot al argintului, adică tranzacționarea argintului la prețul curent de piață, cu livrare imediată, s-a aflat pe o traiectorie ascendentă susținută încă din octombrie 2023, crescând cu 163% de la un minim de 20,67 de dolari/uncie* la data de 3 octombrie 2023 până la un maxim istoric de 54,38 de dolari/uncie la data de 13 noiembrie, se arată într-o analiză publicată în The Globe and Mail. De la acest record a scăzut cu 5,6%, închizând la 51,33 dolari/uncie miercuri, 26 noiembrie.

În același timp, prețul spot al aurului a crescut cu 142% de la un minim de 1.813,90 dolari/uncie la data de 3 octombrie 2023, până la un record de 4.381,21 dolari/uncie la data de 20 octombrie, înainte de a scădea cu 5,0% și a închide la 4.163,51 dolari/uncie miercuri, 26 noiembrie. Deși argintul nu a depășit masiv aurul, câștigurile sale mai puternice au venit fără profilul mediatic ridicat atribuit poate celui mai fermecător dintre cele două metale prețioase. Argintul are, de asemenea, un istoric de randamente procentuale mai mari decât aurul. Astfel, între octombrie 2008 și aprilie 2011, prețul argintului a crescut cu 431%. Aurul a crescut și el în aceeași perioadă, atingând maximul istoric de 1.920,30 de dolari/uncie pe 6 septembrie 2011, dar câștigurile sale au fost mai modeste, de 168%.

În general, ochii sunt pe aur, atunci când acesta crește, deoarece istoric acesta își păstrează valoarea foarte bine și cu trecerea timpului.

Actuala tendință ascendentă a fost amplificată după revenirea lui Donald Trump la președinția SUA, ceea ce a generat așteptări de relaxare a politicii monetare, dar și de risc de pierdere a încrederii în activele americane, precum titlurile de stat, pe măsură ce Administrația sa căuta un control mai mare asupra Rezervei Federale.

Cumpărăturile băncilor centrale și interesul puternic al investitorilor pentru fonduri tranzacționate pe bursă în aur, precum și pentru lingouri și monede au ajutat la impulsionarea creșterii randamentului aurului.

Argintul a prins, într-o anumită măsură, acest val de creștere, dar valoarea sa mai mică înseamnă că depozitarea fizică este mai costisitoare, ceea ce limitează atractivitatea sa ca investiție. Însă, boomul tehnologiilor verzi ar putea schimba acest lucru.

„Din punct de vedere al evaluării (prețului n.red), argintul rămâne investiția mai convingătoare în comparație cu aurul. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem, de asemenea, că argintul este utilizat preponderent în diverse industrii, funcționând aproape ca un fond sectorial. În schimb, aurul s-a impus ca fiind cea mai rezistentă marfă în timpul incertitudinilor globale și continuă să fie cea mai preferată modalitate de refugiu valoric”, a declarat Rajesh Minocha, fondatorul Financial Radiance, pentru Times of India.

De asemenea, analizele specialiștilor de la Grip Invest arată că argintul crește mai rapid ca valoare și are perspective mai bune pe termen lung, în special din cauza cererii uriașe din industria verde, mai ales pentru panourile solare.

Rolul argintului în industria energiei verde

Factorul principal din spatele creșterii recente a cererii de argint este creșterea numărului de vehicule electrice și a energiei regenerabile. Deoarece aceste sectoare utilizează argintul în scopuri industriale, se așteaptă ca cererea pentru acesta și prețul său să crească și în anul care urmează, potrivit Grip Invest.

Astfel, nevoia de argint în industria energiei verde a crescut la 689,1 milioane de uncii în 2024, față de 644 milioane în anul precedent, conform datelor LSEG.

Dintre acestea, 243,7 milioane de uncii au fost utilizate în panouri solare, față de 191,8 milioane anul precedent și în creștere cu 158% față de cele 94,4 milioane din 2020.

Estimările experților sunt că energia solară va crește cererea de argint cu aproape 150 de milioane de uncii pe an până în 2030, ceea ce ar reprezenta un plus de 13% față de cererea fizică din 2024, de 1,169 miliarde de uncii.

Un impas: oferta nu poate ține pasul cu cererea

Cel mai probabil însă piața nu va reuși să țină pasul cu cererea, având în vedere cantitățile uriașe de argint care sunt folosite în industria energiei solare.

Deficitul de piață, calculat de LSEG, a fost de 501,4 milioane de uncii în 2024, în creștere puternică față de 19,4 milioane în 2023.

Mai mult, majoritatea argintului extras este produs ca subprodus al altor metale, cum ar fi cupru, plumb, zinc și aur. Acest lucru înseamnă că creșterea ofertei depinde în mare măsură de economia cerere-ofertă a acelor metale, mai degrabă decât de perspectivele fundamentale ale argintului.

Oferta de argint ar putea crește în următorii ani, având în vedere sentimentul pozitiv față de cupru și aur, dar extinderea producției din minele existente sau dezvoltarea de noi proiecte este un proces de durată și poate necesita timp pentru a se concretiza, concluzionează experții.

De asemenea, oferta de argint poate fi restricționată de închiderea anticipată a unor mine din Mexic, India, Russia, Bolivia, Kazakhstan și Peru, jucători globali importanți pe piața argintului, până în 2030. Într-un articol publicat pe site-ul de profil Mining Technology în iulie, analiștii prognozează că producția globală de argint va scădea la 901 milioane de uncii până în 2030, de la un nivel estimat de 944 milioane în acest an.

În ce ar trebui să investiți: aur vs. argint

Site-ul de profil gripinvest.in a întocmit o serie de recomandări pentru cei care se gândesc să își investească banii în aceste metale prețioase. Astfel, dacă ești în impas și nu știi dacă o investiție în aur sau în argint ți se potrivește, ia în considerare următorii factori înainte de a decide:

Obiectivul investiției: conservarea averii vs. creștere

Istoric, aurul este considerat un activ de refugiu sigur și este ideal pentru conservarea averii. Investițiile pe termen lung pot fi profitabile, deoarece aurul rămâne stabil în perioadele de recesiune economică.

În același timp, datorită cererii tot mai mari din aplicațiile industriale, prețul argintului fluctuează mai mult, ceea ce permite potențiale câștiguri mai mari. În perioade de creștere economică, investițiile în argint pot fi potrivite pentru randamente mai bune.

Lichiditate și ușurința de a cumpăra/vinde

Aurul a fost întotdeauna unul dintre cele mai lichide active datorită pieței globale foarte mari. Investițiile tale în aur, fie ele fizice sau digitale, pot fi transformate rapid în numerar.

Argintul este, de asemenea, un activ lichid, dar, comparativ cu piața aurului, piața argintului este mai mică. Prețul variază mai brusc, iar volatilitatea poate afecta uneori ușurința vânzării.

Costul de intrare și considerentele privind depozitarea

Prețul ridicat al aurului este una dintre principalele bariere pentru unii investitori. Argintul, în schimb, este mai accesibil, iar investitorii pot cumpăra cantități mai mari de argint pentru aceeași sumă investită.

Aurul este mai dens și necesită mai puțin spațiu de depozitare. Deținerile de valoare mare pot fi păstrate cu ușurință. Comparativ cu aurul, argintul necesită mai mult spațiu, deoarece este mai voluminos. Costurile de depozitare variază în consecință.

În concluzie, atât aurul, cât și argintul oferă oportunități excelente pentru diversificarea portofoliului de investiții. Indiferent dacă urmărești randamente mai mari sau stabilitate pe termen lung, aceste metale prețioase oferă un echilibru care te poate ajuta să treci prin perioade economice dificile. Pentru că aurul și argintul nu sunt direct legate de fluctuațiile pieței, ele au adesea performanțe bune în perioade de incertitudine și inflație.

În cele din urmă, alocarea ideală între aur și argint depinde de obiectivele financiare, toleranța la risc și bugetul de investiții.

*Uncia troy este egală cu 31,10 grame și reprezintă unitatea de măsură folosită pentru metalele prețioase precum aur și argint.