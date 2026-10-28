Risc financiar major pentru românii care iau credite în valută. BNR: "Împrumutaţi-vă în moneda în care obţineţi veniturile"

Avertisment de la BNR pentru românii care iau credite de la bănci. Sursa foto: magnific.com

Împrumuturile trebuie luate în moneda în care se obţin veniturile chiar dacă pot fi momente în care ar fi mai ieftin un credit în valută, pentru că, pe termen mediu, evoluţiile ciclice vin cu costuri suplimentare, susţine directorul Direcţiei Stabilitate Financiară din cadrul Băncii Naţionale a României (BNR), Florian Neagu, informează Agerpres.

Acesta a avut o intervenţie în cadrul celei de-a doua ediţii a GrECo Risk Day - HORIZON, un eveniment desfăşurat miercuri la Bucureşti şi care analizează principalele provocări cu care se confruntă companiile din România şi deciziile prin care riscul poate fi transformat în avantaj competitiv.

"Sunt două lecţii legate de modul în care gestionăm riscurile. Prima lecţie este legată de creditul în valută. Chiar dacă pot fi momente în care ar fi mai ieftin să te împrumuţi în valută decât în lei, noi, la Banca Naţională, de mult timp dăm mesajul să vă împrumutaţi în moneda în care obţineţi venitul, pentru că pe termen scurt ar fi favorabil, dar pe termen mediu, evoluţiile ciclice, cel mai probabil, o să vină costuri suplimentare, ceea ce se şi întâmplă. Banca Centrală Europeană a început de ceva timp să majoreze rata dobânzii.

A avut loc şi o mică depreciere a monedei naţionale. În final, ceea ce constatăm este că volumul de credite neperformante al celor care au luat credite în valută creşte cu aproape 40% faţă de cei care au luat credite în lei, unde majorarea e de undeva 3-4%", a explicat oficialul BNR.

Avertisment şi pentru firme

În al doilea rând, Florian Neagu a atras atenţia că împrumuturile luate de firme cu garanţie de la stat nu garantează neapărat şi succesul în afaceri.

"A doua lecţie este tot în contextul în care se discută cum putem relansa economia şi ce ar putea face autorităţile pentru a sprijini firmele. Să învăţăm din experienţa programelor anterioare de garantare a creditelor de către stat şi pot fi multe lucruri de îmbunătăţit acolo. Rata creditelor neperformante luate de firme care au avut o garanţie a statului a ajuns în prezent să depăşească 15%. Spre comparaţie, IMM-urile care au luat credite fără nicio garanţie a statului au la jumătate rata de neperformanţă", a precizat reprezentantul BNR.

El a adăugat că, la nivelul Comitetului Naţional de Supraveghere Macroprudenţială, s-au evidenţiat câteva domenii strategice pe care Guvernul să le aibă în vedere, pe viitor, la potenţiale programe de garantare.

"Cele cinci domenii au în vedere partea de securitate energetică, securitatea alimentară, apărarea, firmele clasificate în statisticile europene ca fiind cu valoare adăugată mare, adică High-Tech şi Knowledge-Intensive Services (serviciile bazate pe cunoaştere intensivă n.r.). Nu în ultimul rând, firmele care implementează într-o măsură mai mare inteligenţa artificială în business-ul lor", a arătat Neagu.

Sub tema "Navigând printre incertitudini: Curajul de a transforma riscul în avantaj competitiv", evenimentul GrECo Risk Day - HORIZON aduce în discuţie provocările care influenţează deja strategiile companiilor din România: evoluţiile economice şi financiare, accesul la capital, investiţiile, inteligenţa artificială, finanţarea proiectelor, riscurile din energie, construcţii şi infrastructură, securitatea cibernetică, precum şi sănătatea, beneficiile şi productivitatea angajaţilor.