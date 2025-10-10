Românii pot investi în titluri de stat Fidelis cu dobânzi de până la 8,2% în perioada 10–17 octombrie

Românii pot investi în titluri de stat Fidelis cu dobânzi de până la 8,2% în perioada 10–17 octombrie. Foto: Getty Images

Românii se pot înscrie, în perioada 10–17 octombrie, în noua emisiune de titluri de stat Fidelis, denominată în lei și euro, prin intermediul băncilor partenere, a anunțat Ministerul Finanțelor. Dobânzile sunt neimpozabile și ajung până la 8,2%, informează Agerpres.

Băncile partenere în această rundă sunt BT Capital Partners & Banca Transilvania, BCR, BRD, Groupe Société Générale, UniCredit și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. Valoarea unui titlu este de 100 de lei sau 100 de euro, iar pragul minim de inscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București și sunt disponibile în mai multe variante. În lei, dobânzile sunt de 7,2% pentru titlurile cu scadență la doi ani, 7,6% la patru ani și 7,9% la șase ani. În euro, dobânzile pornesc de la 4,15% (3 ani), 5,25% (5 ani) și ajung până la 6,5% pentru cele cu scadență la zece ani.

Programul Fidelis include și o tranșă specială dedicată donatorilor de sânge. Cei care au donat snage din data de 1 mai 2025 pot investi în titluri în lei, cu scadență la doi ani și o dobândă preferențială de 8,20%. Pragul minim de subscriere este redus la 500 de lei, cu un plafon maxim de 100.000 de lei.

Ministerul Finanțelor precizează că subscrierea titlurilor de stat Fidelis este fără comisioane, iar veniturile obținute din dobânzi și câștigurile de capital sunt neimpozabile. Investitorii pot reinvesti sumele din titlurile ajunse la scadență sau pot vinde titlurile înainte de termen, încasând dobânda aferentă perioadei deținerii.

De la lansarea programului Fidelis, investițiile atrase au ajuns la 57,13 miliarde de lei, prin peste 458.000 de subscrieri. Totodată, donatorii-investitori care au participat la tranșele speciale destinate donatorilor de sânge au plasat peste 3,6 miliarde de lei, prin aproape 44.000 de subscrieri.