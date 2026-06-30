Scumpiri la apă și canalizare de la 1 iulie: Facturile cresc chiar și cu 30% în unele județe

2 minute de citit Publicat la 14:15 30 Iun 2026 Modificat la 14:19 30 Iun 2026

Serviciile de apă potabilă, canalizare și epurare se scumpesc în mai multe județe. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

De miercuri, 1 iulie 2026, serviciile de apă potabilă, canalizare și epurare se scumpesc în mai multe județe, în urma unor ajustări de tarife aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).

Creșterile nu sunt uniforme la nivel național, ci diferă în funcție de operatorul regional și de județ, însă în unele zone impactul cumulat în factură poate ajunge la aproape 30%, potrivit datelor publicate de companii și centralizate în tabelele ANRSC.

Unde cresc facturile și cu cât

Sunt vizate mai multe zone din țară, printre care județele Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Sibiu, Brașov și Timiș, unde operatorii de apă aplică majorări simultane pentru toate serviciile: apă potabilă, canalizare și epurare.

În unele cazuri, ajustările includ:

creșteri de preț la apă potabilă de la aproximativ 7–8 lei/m³ la peste 8–9 lei/m³ (fără TVA)

creșteri la canalizare și epurare de la circa 5,70 lei/m³ la 7,64 lei/m³ (fără TVA)

Potrivit datelor operatorilor regionali, în anumite arii de operare, cum este zona Voluntari–Ilfov, majorarea la canalizare poate depăși 34%, ceea ce contribuie la creșterea totală a facturii lunare.

Exemple de tarife după 1 iulie

În mai multe județe, noile tarife aprobate de ANRSC arată astfel:

Apă Canal Ilfov : aproximativ 8,25 lei/m³ apă și 8,85 lei/m³ canalizare

: aproximativ 8,25 lei/m³ apă și 8,85 lei/m³ canalizare Apă Canal Sibiu : 7,81 lei/m³ apă și 5,89 lei/m³ canalizare

: 7,81 lei/m³ apă și 5,89 lei/m³ canalizare Aquatim Timișoara: aproximativ 9,4 lei/m³ apă și 9,5 lei/m³ canalizare

Aceste valori sunt fără TVA și variază în funcție de investițiile locale și de planurile tarifare aprobate de autoritate.

De ce cresc prețurile

Operatorii justifică majorările prin mai mulți factori:

creșterea costurilor de operare și energie

inflația și scumpirea materialelor

investiții în infrastructură (inclusiv proiecte finanțate din fonduri europene)

actualizarea planurilor tarifare aprobate de ANRSC

Lista completă a tarifelor este actualizată periodic de autoritate și publicată pentru fiecare operator regional, ceea ce înseamnă că prețurile pot varia semnificativ de la un județ la altul.

Impact în facturile românilor

Deși tarifele sunt exprimate în lei pe metru cub, impactul final depinde de consumul fiecărei gospodării. În multe cazuri, creșterea se traduce în:

câteva zeci de lei în plus pe lună pentru o familie obișnuită

creșteri mai mari în zonele unde sunt cumulate majorările pentru toate serviciile

În unele localități, impactul total al facturilor poate ajunge la aproape 30%, în special acolo unde toate componentele (apă, canalizare, epurare) sunt majorate simultan.

Lista cu tarifele actualizate poate fi consultată AICI.

Alte scumpiri de la 1 iulie 2026

Carburanții se scumpesc după expirarea plafonării

De la 1 iulie 2026, prețurile la carburanți ar putea crește după expirarea măsurii de plafonare a adaosului comercial. Măsura nu mai poate fi prelungită de guvernul demis, ceea ce ar putea duce la majorări la pompă în perioada următoare.

Cresc amenzile rutiere

Tot de la 1 iulie 2026, valoarea punctului de amendă se majorează, ceea ce înseamnă că toate sancțiunile din trafic vor fi mai mari. Noile valori vor crește automat cuantumul amenzilor pentru abateri rutiere, inclusiv pentru depășirea vitezei sau alte contravenții.