Șeful ANAF afirmă că instituția „nu și-a propus” să verifice rudele oamenilor. Nica: „Sunt vizate persoanele cu venituri nedeclarate”

Președintele ANAF, Adrian Nica. Foto: Agerpres

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a spus miercuri că „ANAF nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva”. Șeful Fiscului a clarificat situația, subliniind că „persoanele care au probleme cu veniturile nedeclarate vor fi vizate în perioada următoare de instituţie”, scrie Agerpres.

„Am văzut acum în spaţiu public o nebunie generală că ANAF-ul te controlează dacă ai rude. Nu, nu controlează pe nimeni doar pentru că e rudă cu cineva. O persoană care are probleme cu veniturile nedeclarate, respectiv rezultă că are o avere mult superioară veniturilor declarate, o persoană care îşi face achiziţii de casă de 500.000 de euro, ceasuri de 130.000 de euro, face tutoriale şi ne spune cât e de bogat şi are zero venituri, va fi vizat în următoarea perioadă, în fiecare clipă, de ANAF. Faptul că el alege să declare că i-a dat bunica.... Am constatat că toată lumea are o bunică, n-aş vrea să spun cum o cheamă, că a mai fost una”, a transmis Adrian Nica, la Conferinţa Anuală de Fiscalitate organizată de EY România.

Şeful ANAF a exemplificat situaţia unor persoane active pe platformele pentru adulţi, cu încasări de milioane de lei anual, însă fără venituri declarate.

„Uitaţi-vă la acest lucru, care poate părea amuzant: 102 persoane care merg într-o zonă de platforme pentru adulţi, încasează 64 de milioane (N.r. - de lei) într-un an, nu declară nimeni nimic. Avem un număr uriaş de persoane în analiză în această zonă. Pentru ei întotdeauna ANAF-ul va trata diferit”, a adăugat Nica.

Acesta a menţionat că există cazuri de contribuabili care au venituri zero, îşi cumpără maşini de 150.000 de euro pe numele bunicii de 87 de ani, iar apoi răscumpără maşina după două luni cu 10.000 de euro.

„Oamenii aceştia întotdeauna vor apărea în online şi vor spune ce abuzuri se întâmplă cu ei, dar în realitate ei nu îşi plătesc taxele. Nu ne-am propus să verificăm rudele, dar dacă o persoană care are probleme cu propria avere doreşte să spună de toate rudele lui ce au făcut, o să extindem verificările. Nu noi dorim să-i verificăm rudele. Nu ne-am propus asta. Nu facem control pe rude. Să stea toată lumea liniştită. Nu venim la unul în control şi pe urmă îi luăm tot neamul, că nu avem atât personal. Să mă ierte Dumnezeu. Nu pot să cred că astfel de informaţii se rostogolesc. Nu ne propunem asta. Nu avem nicio treabă cu rudele. Avem treabă doar cu persoanele care au proprietăţi, cumpără nejustificat. Le dau o simplă veste, avem e-Factura”, a mai spus preşedintele ANAF.

De asemenea, şeful Fiscului a anunţat că şi pe zona de transport alternativ există în prezent acţiuni de control în toată ţara.



„În ultima perioadă am comunicat şi comunicăm non-stop acţiunile făcute pe partea de transport alternativ. Să ştiţi că avem acţiuni în toată ţara, fenomenul este acelaşi, din două în două luni, adică constatăm sume de ordinul sutelor de milioane în continuare în fraudă. Şi noi ne-am dorit ca odată atinse aceste aspecte să se reducă numărul, însă oamenii aleg în continuare să facă asta, adică să interpui o firmă între şofer şi platformă, firma aceea să nu plătească, să cauţi pe cineva să o vinzi. Astea sunt opţiuni pe care şi le manifestă anumiţi contribuabili. Pentru ei întotdeauna ANAF-ul va avea alt tratament. Până acum, până la parcurgerea etapelor de digitalizare, nu vedeam acest fenomen, nu puteam aplica la nivel naţional, dar astăzi o facem”, a explicat preşedintele ANAF, Adrian Nica