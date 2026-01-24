SpaceX sparge gheața pe Wall Street: Compania lui Elon Musk pregătește o listare istorică, evaluată la 800 miliarde de dolari

Veniturile anuale ale SpaceX sunt estimate la 15,5 miliarde de dolari. FOTO: Getty Images

SpaceX, compania lui Elon Musk, ia în calcul să iasă pe bursă și să devină o companie în care oamenii obișnuiți, fondurile de investiții și marile instituții pot cumpăra acțiuni. Pentru asta, SpaceX discută cu patru dintre cele mai puternice bănci din lume: Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs și Morgan Stanley, potrivit The Guardian.

Compania americană de tehnologie aerospațială ar fi purtat discuții anul trecut cu privire la o vânzare privată de acțiuni care evaluează afacerea la 800 de miliarde de dolari.

Momentul în care o companie ajunge pentru prima dată pe bursă și permite publicului larg să cumpere acțiuni poartă numele de ofertă publică inițială (IPO).

Anul trecut, Musk, cel mai bogat om din lume, cu o avere de 690 de miliarde de dolari, a declarat că veniturile anuale ale SpaceX vor fi de 15,5 miliarde de dolari, dintre care 1,1 miliarde de dolari provin din contracte cu NASA, agenția spațială americană. SpaceX generează venituri din implementarea de rachete reutilizabile pentru misiuni precum lansarea de sateliți și reaprovizionarea Stației Spațiale Internaționale. De asemenea, operează serviciul de bandă largă Starlink.

Informațiile despre planurile de listare la bursă ale SpaceX vin pe fondul așteptărilor unui an bogat pentru listările tehnologice din SUA. OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, și rivalul în domeniul inteligenței artificiale, Anthropic, se numără printre startup-urile care sunt în centrul speculațiilor privind IPO-urile, cu evaluări raportate de 1 trilion de dolari, respectiv 350 de miliarde de dolari. Potențialele IPO-uri au fost numite „hectocornuri” - afaceri în valoare de peste 100 de miliarde de dolari.

Neil Wilson, analist la Saxo Capital Markets, a declarat că ambițiile lui Musk de a coloniza Marte au fost „titlul de frunte” pentru SpaceX, dar investitorii vor acorda mai multă atenție planurilor de creștere, cum ar fi plasarea pe orbită a fermelor solare și a centrelor de date.

Referindu-se la o posibilă listare la bursă a OpenAI, Wilson a adăugat: „SpaceX va atrage multă atenție, dar va fi un adevărat test pentru aceste IPO-uri bazate pe inteligență artificială. Dacă OpenAI va face un IPO, atunci va fi un test decisiv pentru întregul sector - putem cu adevărat să ne agățăm de un startup? Se adună cifrele?

„Piața bursieră a fost pe valul inteligenței artificiale timp de doi ani și se confruntă cu un test sever de rezistență, cu niște IPO-uri monstruoase care vor defini dacă aceasta a fost sau nu o bulă.”