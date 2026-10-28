Stocurile de gaze sunt mai mici decât anul trecut. Șeful Transgaz avertizează că vom depinde de importuri dacă avem o iarnă geroasă

Ion Sterian, directorul Transgaz. Foto: captură Antena 3 CNN

Stocurile de gaze naturale sunt mai mici decât anul trecut. În prezent, am ajuns la un grad de umplere a depozitelor în jur de 88%, cu sute de milioane de metri cubi mai puțin decât în 2025. Directorul Transgaz, Ion Sterian, a avertizat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că dacă vom avea o iarnă geroasă, primele probleme vor apărea spre sfârșitul lunii ianuarie, când România va fi nevoită să importe gaze. Creşterea capacităţii de înmagazinare este esenţială pentru a putea fi independenţi şi mai puţini vulnerabili la creşterile de preţ, a spus șeful Transgaz. Ungaria, de exemplu, ţară cu mult mai puţine resurse de gaze naturale decât noi, are în depozite o cantitate aproape dublă faţă de România.

Prețul gazelor naturale pe burse a atins un nivel record. Tarifele s-au dublat prin comparație cu perioada de dinaintea războiului împotriva Iranului.

În România, pe Bursa Mărfurilor, pe piaţa cu livrare a doua zi, s-a tranzacţionat gaz la 477 lei pe MWh, o cotaţie şocantă şi cel mai mare preţ din 21 decembrie 2022, adică prima iarnă după ce a început războiul din Ucraina.

În astfel de perioade de criză, este obligatoriu să ne facem stocuri mari, a spus răspicat directorul Transgaz. Dar în momentul de față, țara noastră are mai puțin gaz în depozite decât avea anul trecut.

„În privinţa sectorului gazelor ţin să vă anunţ că până la sfârşitul lunii depășim două miliarde 800 de milioane de metri cubi de gaze înmagazinate. Cred că sunt suficiente cu toate că sunt, faţă de aceeaşi dată a anului trecut, cu vreo 312 milioane mai puţin, dar la sfârşitul iernii au rămas stocuri mai mari.

Probleme când vom avea? Dacă vom avea. Dacă va fi o iarnă geroasă, prevăd spre sfârşitul lunii ianuarie, februarie când stocurile scad pentru perioade de câteva zile de importuri de câteva milioane de metri cubi de gaz, dar sperăm că nu va fi cazul”, a spus directorul Transgaz, Ion Sterian.

Șeful Transgaz a declarat că prima măsură pe care România ar trebui să o ia pentru a-și asigura independența și a-și crește reziliența la majorările de preț este creşterea capacităţii de înmagazinare.

De exemplu, Ungaria, o ţară cu mult mai puţine resurse de gaze naturale decât noi, are în depozite o cantitate aproape dublă faţă de România.

„Prima măsură e, şi se lucrează, mărirea capacităţii de înmagazinare a ţării de la trei miliarde două sute cât este astăzi. Am militat tot timpul în ultimii 10 ani să depăşim peste 4, 5, 6, 7 miliarde. De exemplu ungurii care nu-şi asigură decât 10% din consumul lor intern din producţia proprie, au 5,7 miliarde de metri cubi capacitate de înmagazinare”, a explicat el.

Ion Sterian a spus că el este adeptul consumului de gaze în România prin reindustrializarea țării.

„Uitaţi sunt date publice, au fost jaloane în PNRR, s-a ratat cel puţin la Ișalniţa - centrala de 860 de MW, s-a ratat cu licitaţia, s-a finalizat cu PNRR şi centrala nu s-a mai construit. Noi, dacă se finalizau centralele de la Işalniţa şi de la Turceni, şi am înţeles de la Romgaz că sunt aproape să intre în teste de producție la Iernut, situaţia era alta. Analizez în fiecare zi. Că ce întâmplă? Dacă pică sistemul de transport gaze pică în secunda şi sistemul de transport electric.



În ţări precum Spania, o ţară mare, 60 de milioane de locuitori, acolo populaţia, din volumul de gaze, consumă circa 20% iar industria 80%, la noi e invers, populaţia consumă 90% şi industria dacă consumă 10%.

Guvernul şi guvernele au în program, relansarea industriei, industrializarea ţării. Eu am ridicat problema asta în urmă cu 4,5 ani, acum am văzut în ultimul an inclusiv Comisia Europeană prin preşedinta Ursula Von der Leyen problema reindustrializării Europei”, a mai spus șeful Transgaz.

El a dat asigurări că în acest moment sistemul este „stabil” și „bine echilibrat” pentru iarnă.

„Avem un sistem stabil, bine echilibrat, s-a terminat perioada de mentenanţă. Mentenanţă care înseamnă pregătirea sistemului pentru iarna care bate la uşă şi începând de la cel mai mic şef, de la şef de punct de lucru, până la primul de sub mine la nivel de director general adjunct, şi aici lucrează peste 1500 – 2000 de oameni, toți semnează în faţa notarului că au făcut toate lucrările şi au luat toate măsurile de a pune sistemul în siguranţă, în exploatare pentru iarna viitoare , să n-avem vreun eveniment”, a spus directorul Transgaz.

În momentul de față, în România, tarifele sunt în continuare plafonate pentru consumatorii casnici. Pentru industrie în schimb e mai grav şi un preţ mare pentru producători însemană automat scumpiri pentru produse.