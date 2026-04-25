Summitul Orașelor a fost organizat la Iași: „Este imposibil să dezvolți un oraș dacă nu este conectat”

Parteneriatele dintre sectorul public și cel privat pot accelera dezvoltarea României. Aceasta a fost una dintre principalele concluzii ale Summitului Orașelor - Today’s Ideas and Leadership In Action, organizat în premieră la Palatul Culturii din Iași. Zeci de experți și reprezentanți ai autorităților au analizat soluții de finanțare pentru proiecte urbane și au căutat modele eficiente de colaborare. Una dintre cele mai mari provocări rămâne însă asigurarea de locuințe accesibile pentru toți cetățenii, un obiectiv esențial pentru viitorul orașelor din România.

În cea de-a doua zi de desfășurare a evenimentului, discuțiile s-au axat pe soluții concrete pentru dezvoltarea urbană. Consensul a fost că, pentru asta, orașele au nevoie și de o infrastructură dezvoltată.

„Este imposibil să dezvolți un oraș dacă nu este conectat. Un proiect mare de regenerare urbană rămâne doar un proiect izolat dacă nu ai o infrastructură de transport corespunzătoare, care conectează localitatea unde ai dezvoltat proiectul de regenerare urbană de restul țării”, a declarat Mariana Ioniță, secretar general Ministerul Transporturilor.

Soluțiile eficiente de finanțare au fost în prim-plan, prin combinarea fondurilor publice cu investițiile private și dezvoltarea unor modele sustenabile pentru proiecte.

„Proiectele nu trebuie să fie doar bine intenționate, ci trebuie să fie realizabile. Proiectele sociale trebuie să aducă un impact pe termen lung, nu doar să rezolve niște situații temporare. Trebuie să fie sustenabile. Asta înseamnă să fie prietenoase cu mediul, să reducă poluarea, să existe capacitatea de întreținere a acelor proiecte importante pentru comunitate. Trebuie să existe capacitate de implementare, adică administrația și partenerii locali trebuie să aibă experiența, resursele și organizarea necesare pentru a duce la bun sfârșit acel proiect. Avem anumite criterii care vizează transparența în achiziții și consultarea reală a publicului interesat încă din faza de planificare”, a precizat Venera Vlad, director asociat BERD.

Ar putea fi schimbate și regulile de atragere a banilor europeni, pentru a încuraja parteneriatul public-privat.

„Ani de zile, mediul privat și mediul public și-au împărțit investițiile. Cumva ne-am descurcat separat, pentru că așa a fost cadrul – cadrul național, cadrul istoric. Însă, odată cu trecerea timpului, apare nevoia de proiecte cu un impact mult mai mare asupra societății. Proiecte cu volume investiționale mari, complexe, care au nevoie de un cadru diferit, au nevoie de o colaborare strânsă, apropiată, funcțională, între mediul public și cel privat”, a declarat Marius Perșenea, din cadrul unei companii specializată în dezvoltare urbană.

„Fără colaborarea tuturor responsabililor dintr-un oraș, e foarte greu să se dezvolte orașul – pornind de la autoritățile locale, pornind de la companii. Dar, în același timp, trebuie să înțelegem – și cred în asta – că rolul trebuie înțeles foarte clar: rolul fiecăruia. Și rolul unei autorități, al unei primării, este să creeze condiții pentru ca cetățenii și companiile să contribuie la schimbarea unui oraș, a unei comunități, a unei comune”, crede Mihai Jurca, șeful cancelariei premierului.

Prima ediție a Summitului Orașelor din România, o inițiativă de impact național a unei companii specializate în dezvoltare urbană, s-a desfășurat pe parcursul a două zile la Palatul Culturii din Iași, în jurul ideii că orașele se transformă atunci când viziunea și implementarea sunt abordate împreună. Aproximativ 400 de persoane au participat la eveniment.